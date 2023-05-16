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  4. SON DAKİKA HAVA DURUMU 16 MAYIS 2023: İstanbul'da yaşayanlar bu 4 güne dikkat! 16 Mayıs 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

SON DAKİKA HAVA DURUMU 16 MAYIS 2023: İstanbul'da yaşayanlar bu 4 güne dikkat! 16 Mayıs 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

16.05.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günü için hava durumu uyarısında bulundu. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 16 Mayıs 2023 Salı günü İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il hava durumu...

SON DAKİKA HAVA DURUMU 16 MAYIS 2023: İstanbul'da yaşayanlar bu 4 güne dikkat! 16 Mayıs 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları 16 Mayıs 2023 Salı günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Marmara bölgesinin geneli ile İç Ege ve Göller Yöresi'nde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmin raporunu da paylaştı. İşte 16 Mayıs 2023 Salı günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (16 MAYIS 2023 SALI)

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan açıklamaya göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara bölge geneli, İç Ege ve Göller Yöresi'nin öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kuzey Ege'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Kıyı Ege'de toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI 2 İLA 4 DERECE ARTACAK

Meteoroloji'den yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı kaydedildi.

Duyuruda, hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği aktarıldı.

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteorolojiden yapılan sağanak yağış uyarısında şu ifadelere yer verildi:

"Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kuzey Ege'de yerel olarak kuvvetli olması, Marmara ve Kıyı Ege'de toz taşınımı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısı, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güneyinde ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı ile birlikte yer yer çamur şeklinde yağış bekleniyor.

BURSA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli

EDİRNE °C, 29°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli

SAKARYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, İç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde toz taşınımı ile birlikte yer yer çamur şeklinde yağış bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri zamanla parçalı ve çok bulutlu, Burdur çevreleri ile Isparta'nın batısının gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Eskişehir'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

IĞDIR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 17°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 27°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C
Az bulutlu

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

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