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  4. SON DAKİKA HAVA DURUMU 30 AĞUSTOS 2022: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir, il il hava durumu!

SON DAKİKA HAVA DURUMU 30 AĞUSTOS 2022: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir, il il hava durumu!

30.08.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda havanın nasıl olacağı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamanın detayları başta İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar olmak üzere merak edildi. Birçok kişi hava durumu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir, il il hava durumu...

SON DAKİKA HAVA DURUMU 30 AĞUSTOS 2022: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir, il il hava durumu!

30 Ağustos 2022 hava nasıl olacak? Hava durumu ile ilgili yapılan açıklamanın ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir, il il hava durumu...

Hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 30 AĞUSTOS 2022 SALI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Tekirdağ, Kırklareli, Eskişehir, Bolu ve Karabük çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimleri ve Eskişehir'in batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 33°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir'in batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 37°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 35°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 34°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 30°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 31°C
Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 35°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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30 Ağustos Zafer Bayramı hava durumu meteoroloji zafer bayramı
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