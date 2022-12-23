HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA HAVA DURUMU haberleri 23 Aralık 2022: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 28 ile kar yağışı uyarısı!

SON DAKİKA HAVA DURUMU haberleri 23 Aralık 2022: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 28 ile kar yağışı uyarısı!

23.12.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanırken duyuruda yer alan kar yağışı uyarısı dikkat çekti. Yeni yıl için geri sayım devam ederken hava sıcaklıkları yurt genelinde düşmeye devam ediyor. Bu hafta sonu bazı illerimizde kar yağışı görülecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? Ankara ve İstanbul'da kar yağacak mı? İşte Meteoroloji'den yapılan açıklama ve 23 Aralık 2022 Perşembe günü hava durumu...

SON DAKİKA HAVA DURUMU haberleri 23 Aralık 2022: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 28 ile kar yağışı uyarısı!

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu olurken bu hafta sonu bazı illerimzide kar yağışı görüleceği aktarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait yurt geneli haritalı hava durumu tahmin raporunu da yer verdi. İşte 23 Aralık 2022 Perşembe günü hava durumu...

BUGÜN (23 ARALIK 2022) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün için yapılan açıklamada yurt genelinde yağış beklenmediği ifade edildi.

HAVA DURUMU

Genellikle parçalı bulutlu, batı ve güney kesimlerin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle sakin olacağı, zaman zaman kuzey yönlerden hafif eseceği tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sisli ve puslu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sisli ve puslu

KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 14°C
Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 20°C
Parçalı bulutlu

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu

ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu

KAYSERİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu

KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 3°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 7°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 5°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AĞRI °C, 5°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 6°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

HAVA DURUMU

HAVA DURUMU

HAVA DURUMU

HAVA DURUMU

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Ardahan'dan korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi peş peşe paylaştıSon dakika: Ardahan'dan korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi peş peşe paylaştı
3 ilde İYİ Parti'den sürpriz! Kimse beklemiyordu3 ilde İYİ Parti'den sürpriz! Kimse beklemiyordu
Herkesin merakla beklediği kar yağışı açıklaması geldiHerkesin merakla beklediği kar yağışı açıklaması geldi
Anahtar Kelimeler:
hava durumu bugün hava nasıl

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli zamları için kritik tarih!

Memur ve emekli zamları için kritik tarih!

Yanan alanlara ne oldu? "Tebrik ederim" diyerek Nevşin Mengü'ye açıkladı

Yanan alanlara ne oldu? "Tebrik ederim" diyerek Nevşin Mengü'ye açıkladı

Hastane randevuları ile ilgili yeni uygulama! MHRS'de artık...

Hastane randevuları ile ilgili yeni uygulama! MHRS'de artık...

3 ilde İYİ Parti'den sürpriz! Kimse beklemiyordu

3 ilde İYİ Parti'den sürpriz! Kimse beklemiyordu

Sahte doktor Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cezaevinde bakın ne istemiş

Sahte doktor Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cezaevinde bakın ne istemiş

Genç kadın asansöre binince dehşeti yaşadı! 'Üstümü açmaya, parçalamaya başladı'

Genç kadın asansöre binince dehşeti yaşadı! 'Üstümü açmaya, parçalamaya başladı'

İlginizi Çekebilir

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.