SON DAKİKA HAVA DURUMU haberleri 23 Aralık 2022: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 28 ile kar yağışı uyarısı!

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu olurken bu hafta sonu bazı illerimzide kar yağışı görüleceği aktarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait yurt geneli haritalı hava durumu tahmin raporunu da yer verdi. İşte 23 Aralık 2022 Perşembe günü hava durumu...
Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün için yapılan açıklamada yurt genelinde yağış beklenmediği ifade edildi.
Genellikle parçalı bulutlu, batı ve güney kesimlerin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle sakin olacağı, zaman zaman kuzey yönlerden hafif eseceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sisli ve puslu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sisli ve puslu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 14°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu
KAYSERİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 3°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 7°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 5°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AĞRI °C, 5°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 6°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu