SON DAKİKA HAVA DURUMU haberleri 23 Aralık 2022: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 28 ile kar yağışı uyarısı!

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu olurken bu hafta sonu bazı illerimzide kar yağışı görüleceği aktarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait yurt geneli haritalı hava durumu tahmin raporunu da yer verdi. İşte 23 Aralık 2022 Perşembe günü hava durumu...

BUGÜN (23 ARALIK 2022) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün için yapılan açıklamada yurt genelinde yağış beklenmediği ifade edildi.

Genellikle parçalı bulutlu, batı ve güney kesimlerin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle sakin olacağı, zaman zaman kuzey yönlerden hafif eseceği tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sisli ve puslu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sisli ve puslu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 14°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu

KAYSERİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 3°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 5°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AĞRI °C, 5°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?





