SON DAKİKA HAVA DURUMU haberleri 27 Aralık 2022: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den birçok il için son dakika kar yağışı açıklaması!

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları 27 Aralık 2022 Salı günü başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaş olmak üzere birçok kişi tarafından merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada önümüzdeki 5 güne ait yurt geneli haritalı hava durumu tahmin raporunu da yer verdi. İşte 27 Aralık 2022 Salı günü hava durumu...

BUGÜN (27 ARALIK 2022) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Hava durumu ile ilgili yapılan açıklamaya göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgeler ile güneydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

DENİZLİ °C, 17°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

MERSİN °C, 19°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KAYSERİ °C, 5°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KONYA °C, 7°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

SAMSUN °C, 15°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın doğu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

GAZİANTEP °C, 7°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu çevreleri sağanak yağışlı



