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  4. SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 16 KASIM 2022: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 16 KASIM 2022: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı

16.11.2022 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili 16 Kasım 2022 Çarşamba günü Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava durumu açıklamasına göre; Şanlıurfa, Adıyaman, Şırnak, Kayseri, Malatya ve Elazığ'da kuvvetli yağış görülecek. Öte yandan Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kısımlarında kar yağışı ya da karla karışık yağmur yağacağı tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 16 Kasım Çarşamba günü İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu...

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 16 KASIM 2022: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamanın 16 Kasım hava durumu raporu merak konusu oldu. İşte Meteroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın detayları ile İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il 16 Kasım hava durumu raporu....

Hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz’in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas çevreleri ile Aydın ve Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz’in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevreleri, Kayseri, Malatya, Elazığ’ın güney kesimleri ve Şanlıurfa’nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu akşam saatlerinden sonra Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın doğusu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sivas ve Kayseri çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayseri'nin güney ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu yarın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı.

KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı.

VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

hava durumu

hava durumu

hava durumu

5

5

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