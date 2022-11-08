HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 8 KASIM 2022: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 'tedbirli olun' uyarısı!

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 8 KASIM 2022: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 'tedbirli olun' uyarısı!

08.11.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili 8 Kasım 2022 Salı günü Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Birçok ilde görülecek kuvvetli yağış sebebiyle vatandaşlar olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıldı. Meteoroloji yurt geneli 5 günlük hava durumu tahmin raporuna da internet sitesinde yer verdi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın detayları ve 8 Kasım 2022 Salı günü hava durumu...

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 8 KASIM 2022: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 'tedbirli olun' uyarısı!

8 Kasım 2022 Salı günü Meteooroji'den yapılan hava durumu açıklamasına göre Elazığ, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Mardin, Erzurum'un güneybatısında zaman zaman kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinde de etkili olacağı belirtilirken Meteoroloji yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu. İşte Meteoroloji'den yapılan açıklama ve 8 Kasım 2022 Salı günü hava durumu...

Hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde Artvin, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Mardin, Erzurum'un güneybatısı, Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN O İLLER İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Elazığ, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Mardin, Erzurum'un güneybatısı, Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve yer yer yağmurlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C
Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Karaman ve Konya'nın güneyinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğu çevreleri yer yer yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yer yer yağmurlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri ile sabah il geneli aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, Artvin'in yükseklerinin sabah ilk saatler ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, batı kesimleri ile Bingöl, Muş ve Erzurum çevrelerinin yağmurlu, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde Erzincan, Bingöl, Tunceli ve Erzurum'un yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Erzurum'un güneybatı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde güneybatısı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 9°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 12°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Adıyaman, Mardin, Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

hava durumu

hava durumu

hava durumu

hava durumu

5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Televizyonda görüp aldı, hayatı altüst oldu! "Kan kusturdular"Televizyonda görüp aldı, hayatı altüst oldu! "Kan kusturdular"
MHP'den dikkat çeken açıklama: Salı gününü bekleyin!MHP'den dikkat çeken açıklama: Salı gününü bekleyin!
Şiddetli yağmur ve kar uyarısı! Aralarında İstanbul da var Şiddetli yağmur ve kar uyarısı! Aralarında İstanbul da var
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul son dakika istanbul hava durumu

En Çok Okunan Haberler

'Koop bakkal' dönemi başlıyor! Artık mahalle bakkalarında da satılabilecek: Marketler bir rafını hazırladı bile: Piyasa için olumlu

'Koop bakkal' dönemi başlıyor! Artık mahalle bakkalarında da satılabilecek: Marketler bir rafını hazırladı bile: Piyasa için olumlu

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Son dakika: Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 3.2 milyar hesaplara yatıyor

Son dakika: Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 3.2 milyar hesaplara yatıyor

"Genital organıma cop sokmak istedi" Rezidansta işkencede...

"Genital organıma cop sokmak istedi" Rezidansta işkencede...

Bir köy internette 260 bin euroya satışa çıkarıldı! Sebebi büyükşehirlere göç: Çok sayıda telefon alıyoruz

Bir köy internette 260 bin euroya satışa çıkarıldı! Sebebi büyükşehirlere göç: Çok sayıda telefon alıyoruz

Orduya 'hazır ol' emri vermişlerdi! NATO iki ülkeye çağrı yaptı

Orduya 'hazır ol' emri vermişlerdi! NATO iki ülkeye çağrı yaptı

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.