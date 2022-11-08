SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 8 KASIM 2022: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 'tedbirli olun' uyarısı!

8 Kasım 2022 Salı günü Meteooroji'den yapılan hava durumu açıklamasına göre Elazığ, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Mardin, Erzurum'un güneybatısında zaman zaman kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinde de etkili olacağı belirtilirken Meteoroloji yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu. İşte Meteoroloji'den yapılan açıklama ve 8 Kasım 2022 Salı günü hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde Artvin, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Mardin, Erzurum'un güneybatısı, Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN O İLLER İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Elazığ, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Mardin, Erzurum'un güneybatısı, Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve yer yer yağmurlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Karaman ve Konya'nın güneyinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğu çevreleri yer yer yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yer yer yağmurlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri ile sabah il geneli aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, Artvin'in yükseklerinin sabah ilk saatler ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, batı kesimleri ile Bingöl, Muş ve Erzurum çevrelerinin yağmurlu, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde Erzincan, Bingöl, Tunceli ve Erzurum'un yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Erzurum'un güneybatı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde güneybatısı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 9°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 12°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Adıyaman, Mardin, Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU





