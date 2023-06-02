SON DAKİKA: Herkes Kılıçdaroğlu'nu konuşurken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'den sürpriz çıkış: 'Çok başarısız diyemeyiz, yerel seçim konusunda...'

AK Parti'den son dakika Kemal Kılıçdaroğlu sözleri! Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, görevine devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da seçim gecesinin hemen ardından 'değişim' mesajı vermişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen; 'Yerel seçim konusunda haklı olduğunu düşünüyorum. İki seçim arasında lider değiştirmek doğru bir şey değil' ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: MUSTAFA ŞEN: 'YEREL SEÇİME KISA SÜRE KALA LİDER DEĞİŞTİRMEK DOĞRU DEĞİL'

AK Parti genel başkan yardımcısı ve Trabzon milletvekili Mustafa Şen, CNN TÜRK ekranlarında Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı...

'O delege yapısıyla, kendisinin oluşturmuş olduğu delege yapısıyla o istemezse Kemal Bey'i kimse oradan indiremez. Seçileceğim derse seçilir. Gitsin mi kalsın mı sorusundan bağımsız olarak yerel seçim konusunda haklıdır. İki seçim arasından bahsediyoruz. Yerel seçime çok kısa süre kala lider değişikliği çok doğru bir şey değildir.

SON DAKİKA: AK PARTİLİ İSİMDEN KILIÇDAROĞLU DEĞERLENDİRMESİ! 'ÇOK BAŞARISIZ DEĞİL'

Çok çok çok yanlış bir şey olsaydı zaten %48 oy alamazdı. Ben kendisini çok da başarısız bulmuyorum. %52'ye %48 biten bir seçim var ortada. %30 oy alsa derdiniz. %48'i almış bu kendi oyu mu, hayır ama sonuçta ortadaki rakam bu. ey Günün sonunda bir aday kim olduğundan bağımsız olarak %48 alıyorsa çok başarısız derseniz bu ayıp olur.

YEREL SEÇİMLER İÇİN MESAJ: İSTANBUL VE ANKARA'YI DA GERİ ALACAĞIZ!

Biz 15 Mayıs akşamı MYK toplantısı sonrası düğmeye bastık. Yerel seçim için çalışmalara başladık hala da çalışıyoruz. Çok da yorgunuz, İstanbul'u da Ankara'yı da geri alacağız inşallah.'