İYİ Partili isimlerin peş peşe 'Millet İttifakı' mesajları gündemi hareketlendirmişti; CHP'den ilk açıklama geldi! "Bizden şunu beklemesinler..."

Seçimlerin tamamlanmasıyla beraber seçimde ittifak yapan partilerin ittifakları devam ettirip ettirmeyeceği merak konusu oldu. İYİ Parti'den art arda gelen "İttifak bitti" açıklamalarının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de önümüzdeki seçimleri işaret ederek dikkat çeken mesajlar verdi.

İYİ PARTİ'DEN PEŞ PEŞE MESAJLAR

Millet İttifakı gündemini hareketlendiren açıklamalardan biri dün İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan gelmişti. Poyraz canlı yayında konuya ilişkin şu sözleriyle dikkat çekmişti:

"Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da bu ittifak bitmiştir."

"GÜNDEMDE İŞ BİRLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı:

"İttifak dediğiniz şey bir iş birliğidir. Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi içerisinde bir iş birliği içerisine girerler. Bunun adına 'ittifak' da diyebilirsiniz, 'iş birliği' de diyebilirsiniz; ama şu an itibarıyla gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değildir. Ama önümüzdeki dönemlerde buna ihtiyaç duyulursa, yerel seçimler olur, ondan öncesinde bazı yasalarda olur, herhangi bir kıstas koymadan muhalefet partileri kendi içlerinde değerlendirme yaparlar. Şu anda herhangi bir iş birliğini gerektirecek konu yok; ancak olduğunda göreceğiz. Yerel seçimlere 10 ay var, 10 ay çok uzun bir süre."

GÖZLER AKŞENER'E ÇEVRİLDİ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise bugün yaptığı açıklamada konunun partili kurmaylar ve parti tabanı ile görüşüleceğini ifade ederek “Bunların hepsi yetkili kurullarımızla, tabanımızla istişare edilecek süreçler. Bu tür stratejik noktadaki nihai karar için genel başkanımızın açıklamalarını takip etmek faydalı olur. Seçim iş birliği ve yerel seçimlerde taçlanan başarı biraz farklı şeyler. Seçim işbirliği 28 Mayıs’tan sonra bitmiş olsa da diğer stratejik mesele ile ilgili genel başkanımızın açıklamasını beklemek faydalı olur” diye konuştu.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA! "BİR SONRAKİ SEÇİMDE OLABİLİR"

Bugün Meclis'teki yemin töreni öncesinde HaberTürk'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e de İYİ Parti'nin ittifak açıklamaları soruldu. Özel'in yanıtı şöyle oldu:

"Bizden şunu beklemesinler: Muhalefete muhalefet etmeyiz. Ama ittifakın bir seçim ittifakı olduğu gerçeği ortadadır. Seçime birlikte girdiğiniz partilerle parlamentoda bazı konularda görüş alışverişinde bulunmanız, birtakım temaslarda bulunmanız kadar doğal bir şey yok.

İttifak zaten seçime dair bir şey. Bir sonraki seçime dair ittifaklar olacaksa olabilir. Biz parlamentoya birlikte geldiğimiz arkadaşlarımıza sırt dönmeyiz, dirsek atmayız onların farklı kimliklerine vurgu yaparak siyaset yapmasına asla engel olmayız."

"KILIÇDAROĞLU SÜRECE UZATMADAN YOL HARİTASINI PAYLAŞACAK"

Özgür Özel ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin, "Seçim sonuçlarından bir çıkarımda bulunup kendimize yol haritası belirleyeceğiz. Sayın Genel Başkan süreci uzatmaksızın kendi seçim değerlendirmesini ve kendisinin ve partinin yol haritasını paylaşacak" şeklinde konuştu.

