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Son dakika: İBB'de ataması tepki çeken İSBAK A.Ş Genel Müdürü Mehmet Bahaddin Yetkin istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 21:59 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSBAK A.Ş Genel Müdürü Mehmet Bahaddin Yetkin'in istifa ettiği bildirildi.

Son dakika: İBB'de ataması tepki çeken İSBAK A.Ş Genel Müdürü Mehmet Bahaddin Yetkin istifa etti

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, 8 Ağustos'ta İBB üst yönetiminin tanıtım toplantısının yapıldığı andan itibaren İBB iştiraki olan İSBAK A.Ş Genel Müdürlüğü görevine getirilen Bahaddin Yetkin'in daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımları ve beğenilerinin kamuoyu tarafından tartışılmaya başlandığı belirtildi.

"ARKADAŞLARIMIZ İNCELEMELERİNİ LİYAKAT VE TECRÜBE ÜZERİNE YAPTI"

Bunun üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla konuyla ilgili ayrıntılı inceleme başlatıldığı anlatılan açıklamada, İmamoğlu'nun bugün yaptığı açıklamada "Arkadaşlarımız işe alırken incelemelerini liyakat ve tecrübe üzerine yaptı. Baktığımız pencere buydu." değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

İSBAK A.Ş Genel Müdürlüğüne atanmadan önce Bahaddin Yetkin'in AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğunun bilindiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İmamoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda sık sık atamalarda liyakate önem verileceğini ve partizanlık yapılmayacağını belirtmişti. Bu vesileyle söz konusu adaylık, atamada bir sorun görülmedi. Lakin, hem kamuoyuna yansıyan sosyal medya paylaşımları hem de bu akşam sona eren incelemede görüldü ki asla yönetim ve hayata bakış açımızla örtüşmeyecek başka paylaşımlar da yapılmıştır. Bu vesileyle akşam saatlerinde Bahaddin Yetkin ile durum paylaşılmış, kendisi de İSBAK A.Ş'deki tüm görevlerinden 20.04 itibarıyla istifa etmiştir. İstifa, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kabul edilmiştir." (AA)

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Ekrem İmamoğlu Bahaddin Yetkin İSBAK Genel Müdürü Bahaddin Yetkin

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
her şey güzel olacahmi?
Beş senenin sonunda; Millet bu adam ve ekibinden kurtulmak için koşacak seçim sandıklarına. Tıpkı Nurettin Sözen den kurtulmak için koştukları gibi.. O zamanda "Doktor gelecek Dertler Bitecek"ti sloganları.. Birçok yerde Yüksek Tahsilli ,Okumuş, Doktor Üçkağıtçı Sahtekar Dolandırıcılar kazanmıştı o zamanda.. Anlatmaya gerek yok! Burda atıp tutan Troller Ana Babalarına Sorsunlar Onlar Anlatsın o günleri
ey imamoğlu koca müdür atıyorsun ama adam fanatik akp li bu nasıl belediyecilik değil kendisi akp den 1 akrabası olanı bile belediyeden içeriye sokma hakkın yok biz seni hırsızlardan kurtulalım diye seçtik
demokrasi, özgurlukler ve insan haklari ne oldu
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