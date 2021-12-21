Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu sosyal medyadan duyurdu: Kahraman polislerimize tebrikler

Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürerken son dakika operasyon haberi İstanbul'dan geldi. 19 ve 20 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 237 kilogram esrar ve 14 kilogram eroin ele geçirildi. Söz konusu gelişmeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kahraman polislerimize tebrikler" diyerek duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Soylu; Çatalca, Ümraniye, Küçükçekmece ve Esenyurt'ta yapılan operasyonlarda 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakan Soylu'nun paylaşımı şöyle;
"İstanbul’da; 19 Aralık'ta Çatalca, Küçükçekmece ve Ümraniye'de yapılan operasyonlarda; 151 kilogram esrar, 14 kg eroin, 20 Aralık'ta; Esenyurt’ta yapılan operasyonda; 223 kilo kg eroin ele geçirildi. 15 kişi gözaltında. Kahraman Polislerimize tebrikler"
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