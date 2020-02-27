Son dakika! İdlib'den kahreden haber: 22 askerimiz şehit oldu

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AFAD İl Müdürlüğü binasında, İdlib'de TSK'ye yönelik hava saldırısına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"AĞIR YARALILARIMIZ VAR"

Saldırının rejim güçlerince yapıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Yaralılarımız, ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğim."

Doğan, hastanelerde yaralılar için herhangi bir kan ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, "Tüm tedbirler alınmıştır, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Hemşehrilerimden müsterih olmalarını bekliyorum ve hastanelerin etrafında herhangi bir yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum." diye konuştu.

İKİNCİ AÇIKLAMA: ŞEHİT SAYISI 22'YE YÜKSELDİ

Vali Doğan bir süre sonra yeniden kameralar karşısına geçti. Doğan, "9 şehidimizi kamuoyuyla paylaşmıştım. Ne yazık ki bu sayı 22'ye yükseldi." ifadelerini kullandı.

(AA)

