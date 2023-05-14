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  4. Son dakika | İmamoğlu ve Yavaş'ın "Öndeyiz" mesajına AK Parti'den tepki! "Telaş içinde vahim bir açıklama yaptılar"

Son dakika | İmamoğlu ve Yavaş'ın "Öndeyiz" mesajına AK Parti'den tepki! "Telaş içinde vahim bir açıklama yaptılar"

14.05.2023 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın "Öndeyiz" dedikleri ve Anadolu Ajansı'na yönelik eleştiriler içeren açıklamalarına tepki gösterdi. "Daha sonuçlar kesinleşmeden birdenbire karşımızdaki ittifakın sözcüsü, belediye başkanları telaş içinde televizyonlara çıktılar" diyen Ömer Çelik, İmamoğlu'nun "13. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu" açıklamasını da "Çok vahim bir açıklama yaptılar. Türk demokrasisi adına utanç verici bir açıklama" sözleriyle eleştirdi.

Son dakika | İmamoğlu ve Yavaş'ın "Öndeyiz" mesajına AK Parti'den tepki! "Telaş içinde vahim bir açıklama yaptılar"

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten oy sayımı devam ederken basın toplantısı düzenleyerek süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çelik konuşmasında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın oy sayım süreci devam ederken yaptığı açıklamadaki eleştirilerine yanıt verdi. İmamoğlu ile Yavaş'ın açıklamasını "vahim" olarak nitelendiren Çelik, "Bu telaş nedir? Sabretmeleri lazım, telaşa gerek yok" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA TARİHİNE GİRECEK BİR KATILIM"

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"Dünya demokrasi tarihine girecek bir katılımla oy verme işlemi tamamlandı. Sayım devam ediyor. Oy sayma işlemi şeffaflık içinde yürüyor. 18.30'da YSK'nın yasakları kaldırmasıyla TV'lerde yayın başladı. TV'lerde yayın başlamışken birçok yorumcu kendi zaviyelerinden verileri yorumlamaya çalıştı. Her bir siyasi partinin kendi müşahitleri üzerinden sonuçları takip etme yöntemi var.

"KARŞIMIZDAKİ İTTİFAK TELAŞ İÇİNDE AÇIKLAMA YAPIYOR"

"Yapılması gereken sonuçları beklemektir. Devletin resmi kurumu olarak AA da bilgilendirme yapıyor, ANKA Ajansı da yapıyor. Daha sonuçlar kesinleşmeden birdenbire karşımızdaki ittifakın sözcüsü, belediye başkanları telaş içinde televizyonlara çıktılar. Klasik şekilde AA'nın verileri çarpıttığını söylemeye başladılar. AA bu verileri gerçek kişiler üzerinden alıyor. Verileri bir siyasi partinin beğenip beğenmemesi önemli değil. Fakat bu telaş nedir? Sabretmeleri lazım, telaşa gerek yok.

"SONUÇLARA SAYGI DUYMA GELENEĞİ BİZDE VAR"

"Haftalardır 'Seçim gecesi sokağa çıkmayın' gibi devletin baş edemeyeceği provokasyon varmış gibi yaklaşım sergiliyorlar. Sonra da sık sık AK Parti'nin önüne şunu getiriyorlar: 'Saygı duyacak mısınız?' O gelenek bizde var ama seçim sonuçları ortaya çıktığında sonuçlara saygı duymamama geleneği sizde var.

"İki belediye başkanı televizyona çıkıp çok vahim bir açıklama yaptılar. Türk demokrasisi adına utanç verici bir açıklama. İmamoğlu "13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" diye açıklama yaptı. Henüz sonuç açıklanmadı, AA'ya saldırıyorlar. Sonra da seçim sonucu ilan ediyorlar. Literatürde diktatörce zihniyetin karşılığı aranacaksa o yaklaşım budur. Milli iradeye saygısızlıktır. Ortaya çıkan verilerde Cumhurbaşkanımız açık ara önde gidiyor. Biz buna rağmen seçim sonucu ilan etmiyoruz.

"Yaptıkları son basın toplantısı bütün zihniyeti ele vermiştir. Sayım süreci devam ederken çıkmışlar millet adına YSK tarafından yapılması gereken açıklamayı kendileri yapıyorlar."

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