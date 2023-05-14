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  4. Son dakika | İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan ortak açıklama! "Şu andaki net sonuçlara göre" deyip rakam verdi! "Rahatlıkla söyleyebiliriz ki..."

Son dakika | İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan ortak açıklama! "Şu andaki net sonuçlara göre" deyip rakam verdi! "Rahatlıkla söyleyebiliriz ki..."

14.05.2023 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Oyların sayım süreciyle ilgili açıklamalar yapmak üzere Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu kameralar karşısına geçti. İmamoğlu konuşmasında "Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: 13. cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ülkemizin bu akşam cumhurbaşkanı ilan edilecektir" ifadelerini kullandı. Öte yandan Mansur Yavaş da "Yüzde 23,87 net gelen sonuçlara göre şu anda Kemal Kılıçdaroğlu öndedir" diye konuştu. İki isim de Anadolu Ajansı'na eleştiriler yöneltti.

Son dakika | İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan ortak açıklama! "Şu andaki net sonuçlara göre" deyip rakam verdi! "Rahatlıkla söyleyebiliriz ki..."

Son dakika haberi: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayları ve İBB ve ABB başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı. İmamoğlu konuşmasında Anadolu Ajansı'nın (AA) verileri açıklama sürecini eleştirirken geçmiş seçimleri örnek verdi. Mansur Yavaş da AA'ya tepki gösterirken "AA verilerine göre gerideyiz ancak yüzde 23,87 ile Ankara ve İstanbul'da öndeyiz" mesajını verdi.

İMAMOĞLU'NDAN ANADOLU AJANSI'NA TEPKİ

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı adına sesleniyoruz. Ne yazık ki her seçimde gördüğümüz manzarayı yine yaşıyoruz. Yine bir AA vakası gündemde. Halbuki AA 2019 31 Mart seçimleri itibarıyla bitkisel hayata girmiştir, bitkisel hayattan çıkmak için bizim iktidarımızı beklemektedir. AA'nın itibarı 0'ın altındadır. Hiçbir muteber tarafı yoktur. Vatandaşlarımız asla itibar etmemelidir.

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"2-2,5 saat veri verdikten sonra İstanbul'daki gerçek sayıları görünce veri akışını kesen bir AA ve yöneticileri bizim için yok hükmündedir. AA dün hem bizlerin hem Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında devlet kurumumuz olmasına rağmen hiçbir misyonu kendilerine yüklememiş, onlarla ilgili beklentimiz olmadığını ima etmiş durumdayız. AA'ya inancımızın asla olmadığı ortadadır.

GEÇMİŞ SEÇİMLERİ ÖRNEK VERDİ

"2015 Haziran seçimlerinde AA ne hikmetse yüzde 65'le sayın Erdoğan'ın başlatıyor akşama ve o seçim yüzde 40 ile bitiyor. Yani yüzde 25 farkla algı yönetiyor. 2015 Kasım seçimlerinde yüzde 75 ile başlıyor, yüzde 49 ile bitiriyor. 2018'de sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçildiği seçimde yüzde 67'lere varan oranla başlıyor, yüzde 52 ile bitiriyor. 2019'da ise buna gücü yetmiyor. Yine yüksekten başlıyor ama 2 saat sonra daha düşük oy oranlarıyla kapattı.

"RAHATLIKLA SÖYLEYEBİLİRİZ Kİ..."

"Baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: 13. cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ülkemizin bu akşam cumhurbaşkanı ilan edilecektir. Yüzde 57 ile başlayan AA'nın ortalama 15-20 geride bitirdiği gecelere bakarsak bu akşamı toplama çıkarma hesabıyla siz ortaya koyun.

"Kesinlikle çok aşağılarda bir orana sahiptir sayın Erdoğan. Bizim kendi sistemimizle ilgili de verilerimiz var.

MANSUR YAVAŞ "NET SONUÇLARA GÖRE" DİYEREK DUYURDU!

Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

AA'nın güvenilir hiçbir tarafı yoktur, mahcup da olmuyorlar. Yüzde 23,87 net gelen sonuçlara göre şu anda sayın cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öndedir. Doğru bilgi buradadır. Şu anda net rakamlarla konuşuyoruz, biz öndeyiz. AA verilerine göre gerideyiz ancak yüzde 23,87 ile Ankara ve İstanbul'da öndeyiz.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEK KELİMELİK PAYLAŞIM

İmamoğlu ve Yavaş'ın konuşmasının hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kılıçdaroğlu o paylaşımında tek kelimeyle "Öndeyiz" ifadesine yer verdi.

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