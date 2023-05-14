Son dakika | CHP'den oylar sayılırken açıklama geldi! Faik Öztrak: Şu andaki tabloyu son derece olumlu görüyoruz

Son dakika haberi: CHP Sözcüsü Faik Öztrak 14 Mayıs seçimleri için sandıkların kapanmasının ardından seçim süreciyle ilgili açıklama yaptı. Öztrak, açılan sandık sayısı arttığında yeniden açıklama yapılacağının da mesajını verdi.

"SON DERECE OLUMLU"

Öztrak'ın açıklaması şöyle:

"Sandık başındaki sorumlularımıza, müşahitlerimize göstermekte oldukları o müthiş çaba için teşekkür ediyoruz. Çalışmalarını sabaha kadar sürdürüp sonuçları bize hızla ulaştıracaklar. Şu anda bize ulaşan verilere göre tabloyu son derece olumlu görüyoruz."

YENİDEN AÇIKLAMA YAPILACAK

"Açılan sandık sayısı anlamlı bir seviyeye ulaştığında daha farklı, gerekli rakam açıklamaları yapmaya başlayacağız."