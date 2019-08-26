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Son dakika İstanbul'da korkutan yangın! Hastalar tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 11:44 | Son Güncelleme

İstanbul'da Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin yanında bulunan binanın bodrum katındaki trafo merkezinde yangın çıktı.

Son dakika İstanbul'da korkutan yangın! Hastalar tahliye edildi

İtfaiye ekipleri elektrik kesilemediği için yangına uzun süre müdahale edemedi. Hastanede bulunan 57 hasta ise çevreyi kaplayan yoğun duman nedeniyle tahliye edildi.

İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

(İHA)

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istanbul Son dakika yangın hastane Gaziosmanpaşa

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