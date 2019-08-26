Son dakika İstanbul'da korkutan yangın! Hastalar tahliye edildi

\u0130tfaiye ekipleri elektrik kesilemedi\u011fi i\u00e7in yang\u0131na uzun s\u00fcre m\u00fcdahale edemedi. Hastanede bulunan 57 hasta ise \u00e7evreyi kaplayan yo\u011fun duman nedeniyle tahliye edildi. \n\u0130tfaiyenin yang\u0131na m\u00fcdahalesi devam ediyor.\n(\u0130HA)\n Ac\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! B\u00f6yle bulundular Ak\u0131ll\u0131 belediyecilikte mobil zab\u0131ta d\u00f6nemi\u00dcniversitelerde 7 milyon 740 bin ki\u015fi \u00f6\u011frenim g\u00f6r\u00fcyor
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