Son dakika | İstanbul'da sağanak yağış trafiği kilitledi! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

Son dakika: Meteorolojinin uyarılarının ardından sağanak yağış İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. İş çıkışı İstanbullular yollara düşerken, sağanak yağışın da etkisiyle trafik adeta kilitlendi.
Öğleden sonra başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkisini giderek hissettirirken, Maltepe D-100 Karayolu'nda yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 18.45 itibarıyla yüzde 80 olarak ölçüldü.
(DHA)
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