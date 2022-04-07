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  4. Son dakika | İstanbul'da sağanak yağış trafiği kilitledi! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

Son dakika | İstanbul'da sağanak yağış trafiği kilitledi! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

07.04.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, iş çıkışı trafiği adeta durma noktasına getirdi. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 18.45 itibarıyla yüzde 80 olarak ölçüldü.

Son dakika | İstanbul'da sağanak yağış trafiği kilitledi! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

Son dakika: Meteorolojinin uyarılarının ardından sağanak yağış İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. İş çıkışı İstanbullular yollara düşerken, sağanak yağışın da etkisiyle trafik adeta kilitlendi.

Öğleden sonra başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkisini giderek hissettirirken, Maltepe D-100 Karayolu'nda yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

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TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ÇIKTI

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 18.45 itibarıyla yüzde 80 olarak ölçüldü.

DSADAD

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(DHA)

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İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi son dakika haberi
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