SON DAKİKA | İstanbul’da suya zam! Yüzde 13 fiyat artışı yapıldı

Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Haziran ayı toplantısında İSKİ’nin su fiyatlarına yaptığı zam ile konutta birinci kademede 14,61 TL olan tarife, yaklaşık yüzde 13’lük zam ile 16,50 TL’ye yükseltildi.

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