SON DAKİKA! İstanbul Valiliği'nden 'Arapça' tabela açıklaması

İstanbul Valiliği, Fatih, Zeytinburnu ve Bayrampaşa'da Arapça tabela bulunan iş yerlerinin denetimiyle ilgili açıklama yaptı. Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

' ÇALIŞMALAR 15 HAZİRAN'DA BAŞLATILDI'



"İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda İstanbul Valiliği koordinasyonunda, Arapça işyeri tabelalarının, mevzuat ve yetkili merci kararları doğrultusunda Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması konusundaki çalışmalar 15 Haziran 2019 tarihinde başlatılmıştır. Faaliyet, Valiliğimiz koordinesi ve desteğiyle İl Emniyet Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, 39 ilçe Kaymakamlığımız ve belediyelerimiz eliyle yürütülecek olup, pilot uygulama Fatih, Zeytinburnu ve Bayrampaşa ilçelerini kapsayacak şekilde devam etmektedir" denildi.

'6 AYA KADAR DEĞİŞECEK'



Katıldığı canlı yayın programında 'Arapça' tabelaların 6 aya kadar değişeceğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Kilis'te yaptık. Bir standart var, tamamı Türkçe oluyor. Altında ufak bir Arapça yazmak istiyorsa yazsın. Standardı var bu işin, tamamını değiştireceğiz. Nizam, kural neyse buna herkes uyacak.' diye konuşmuştu.

Kaynak: İHA





