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SON DAKİKA! İstanbul Valiliği'nden 'Arapça' tabela açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 10:26 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; İstanbul Valiliği, 'Arapça' tabela konusuyla ilgili olarak 'İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda İstanbul Valiliği koordinasyonunda, Arapça işyeri tabelalarının, mevzuat ve yetkili merci kararları doğrultusunda Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması konusundaki çalışmalar 15 Haziran 2019 tarihinde başlatılmıştır.' dedi.

İstanbul Valiliği, Fatih, Zeytinburnu ve Bayrampaşa'da Arapça tabela bulunan iş yerlerinin denetimiyle ilgili açıklama yaptı. Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

' ÇALIŞMALAR 15 HAZİRAN'DA BAŞLATILDI'

"İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda İstanbul Valiliği koordinasyonunda, Arapça işyeri tabelalarının, mevzuat ve yetkili merci kararları doğrultusunda Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması konusundaki çalışmalar 15 Haziran 2019 tarihinde başlatılmıştır. Faaliyet, Valiliğimiz koordinesi ve desteğiyle İl Emniyet Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, 39 ilçe Kaymakamlığımız ve belediyelerimiz eliyle yürütülecek olup, pilot uygulama Fatih, Zeytinburnu ve Bayrampaşa ilçelerini kapsayacak şekilde devam etmektedir" denildi.

'6 AYA KADAR DEĞİŞECEK'

Katıldığı canlı yayın programında 'Arapça' tabelaların 6 aya kadar değişeceğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Kilis'te yaptık. Bir standart var, tamamı Türkçe oluyor. Altında ufak bir Arapça yazmak istiyorsa yazsın. Standardı var bu işin, tamamını değiştireceğiz. Nizam, kural neyse buna herkes uyacak.' diye konuşmuştu.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
Arapça tabela İstanbul Valiliği

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Yahu adamlar mülteci diye geldiler. Elini kolunu sağlayan dükkan açıyor. Zaten mülteciler sağlık hizmetleri bile bedava. Benim vatandaşım primini yatırmasın kaç tl öder, eczane de fiyat farkı verir. Bunların herşeyi beleş
ülkeye bu hale getirenlere yazıklar olsun
sisliden taksime kadar yuruyun 1 tane turkce yok . eczaneler de bile arapca yaziyor .
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