SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika deprem haberi... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde saat 17.49'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 5.34 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.9 olarak rapor etti.
Çağlayancerit ilçesindeki deprem sonrası AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Kahramanmaraş ilimizin Çağlayancerit ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Adana, Hatay ve Kayseri'de de hissedildi.