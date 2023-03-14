SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika deprem haberi... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde saat 17.49'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

VERİLER PAYLAŞILDI

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 5.34 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.9 olarak rapor etti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Çağlayancerit ilçesindeki deprem sonrası AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:



"Kahramanmaraş ilimizin Çağlayancerit ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Adana, Hatay ve Kayseri'de de hissedildi.

