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  4. SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

14.03.2023 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberine göre, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, yerin 5.34 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. 4.9 büyüklüğündeki deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Adana, Hatay ve Kayseri'de de hissedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.9 olarak kayıtlara geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika deprem haberi... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde saat 17.49'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

VERİLER PAYLAŞILDI

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 5.34 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.9 olarak rapor etti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Çağlayancerit ilçesindeki deprem sonrası AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş ilimizin Çağlayancerit ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Adana, Hatay ve Kayseri'de de hissedildi.

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