HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Gaziantep'te enkaz altında böyle yalvardı! "Ayağımı kurtarsınlar ne olur?"

Gaziantep'te enkaz altında böyle yalvardı! "Ayağımı kurtarsınlar ne olur?"

06.02.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi sarsan 7.7'lik depremin ardından enkaz altından haberler gelmeye devam ediyor. Gaziantep İslahiye’de enkaz altında kalan bir genç yardıma koşanlara “Ayağımı kurtarsınlar ne olur” diye yalvardı. Genç adamı sakinleştirmek için mahalle sakinleri harekete geçti.

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin acı bilançosu gün aydınlanınca ortaya çıkmaya başladı. Pek çok yerden yardım çığlığı yükselirken hasar alan Gaziantep İslahiye’de de enkaz altında can pazarı yaşanıyor.

İslahiye’de yıkılan binadan çıkamayan İbrahim isimli genç adam, gelen mahalle sakinlerine, “Ayağımı kurtarsınlar ne olur söyle” diye konuştu.

"DAYAN KARDEŞİM..."

Mahalle sakinleri ise İbrahim isimli gence, “Kardeşim dayan, dayan. Sabret. Kriko gelsin kurtarırlar” dedi.

HABER.00_02_38_58.Still055

Deprem sonrası ölü ve yaralı sayısı artıyor! Yıkılan binalar... Deprem sonrası ölü ve yaralı sayısı artıyor! Yıkılan binalar...

Enkaz altında Abdullah Şekeroğlu isminde bir kişinin daha olduğu, bölgede vatandaşların yanı sıra arama kurtarma ekiplerinin de yardıma geldiği öğrenildi.

HABER.00_01_13_44.Still054

HABER.00_02_58_50.Still056

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya Türkiye için seferber oldu! "Sarsıldık, hazırız"Dünya Türkiye için seferber oldu! "Sarsıldık, hazırız"
Seçim anketinde tablo değişti! "Her adım 1-2 puan artırdı"Seçim anketinde tablo değişti! "Her adım 1-2 puan artırdı"
CHP programında Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' tepkisiCHP programında Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' tepkisi
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Depremde yıkılan binanın altında kaldı! O konuşma anbean kamerada

Depremde yıkılan binanın altında kaldı! O konuşma anbean kamerada

Sosyal medya o paylaşımı konuşuyor! 3 gün önce...

Sosyal medya o paylaşımı konuşuyor! 3 gün önce...

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası gözler Gaziantep FK-Galatasaray maçına çevrildi!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası gözler Gaziantep FK-Galatasaray maçına çevrildi!

"Kahroluyoruz" diyerek deprem anını paylaştı

"Kahroluyoruz" diyerek deprem anını paylaştı

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem!

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem!

Deprem sonrası facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

Deprem sonrası facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.