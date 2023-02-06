Gaziantep'te enkaz altında böyle yalvardı! "Ayağımı kurtarsınlar ne olur?"

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin acı bilançosu gün aydınlanınca ortaya çıkmaya başladı. Pek çok yerden yardım çığlığı yükselirken hasar alan Gaziantep İslahiye’de de enkaz altında can pazarı yaşanıyor.

İslahiye’de yıkılan binadan çıkamayan İbrahim isimli genç adam, gelen mahalle sakinlerine, “Ayağımı kurtarsınlar ne olur söyle” diye konuştu.

"DAYAN KARDEŞİM..."

Mahalle sakinleri ise İbrahim isimli gence, “Kardeşim dayan, dayan. Sabret. Kriko gelsin kurtarırlar” dedi.

Enkaz altında Abdullah Şekeroğlu isminde bir kişinin daha olduğu, bölgede vatandaşların yanı sıra arama kurtarma ekiplerinin de yardıma geldiği öğrenildi.



