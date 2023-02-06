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  4. SON DAKİKA | Deprem sonrası facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi havadan görüntülendi...

SON DAKİKA | Deprem sonrası facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi havadan görüntülendi...

06.02.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem sonrası yaşanan yıkım ve can kayıpları sonrasında bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD depremin ardından yaptığı açıklamasında uluslararası yardım çağrısında bulunulduğunu açıklarken, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde facia gün ağarınca ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Gaziantep, Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman gibi birçok ilde hissedilen 7.4’lük depremle ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki son durum sabah saatlerinde helikopterden görüntülendi.

SON DAKİKA: DEPREMDE 76 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ, 440 KİŞİ YARALI

Depremin ardından yıkılan binalar olurken, kentlerden can kaybı haberleri geliyor. AFAD, 42 artçı depremin yaşandığını, 76 kişinin hayatını kaybettiğini , 440 kişinin de yaralandığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları ise devam ederken çevre illerden bölgeye ekip ve araç yardımı yapılıyor. Sabahın ilk saatleri ile yıkılan binalardan gelen fotoğraflar ise son durumu gözler önüne serdi.

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İşte deprem bölgesinden gelen ilk fotoğraflar

 Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem!

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem!

7,4'lük deprem sonrası AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar bölgedeki son duruma ilişkin detayları paylaştı. Tatar, ‘Resmi açıklamalar dışında diğer açıklamalara itibar etmeyin’uyarısında bulunurken, “Artçı sarsıntıların büyüklüğü 6'nın üzerine çıkmış durumda. Deprem çok geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda. Deprem sonrası vatandaşlarımıza çağrımız evlerden uzak dursunlar. AFAD'ın tüm birimleri bölgeye intikal etmiş durumda. Bölge can kayıpları olduğu bilgisi bize de geliyor” ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK'TAKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Gece yarısı meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş Pazarcık'taki izler sabah saatlerinde ortaya çıktı. Sarsıntının şiddeti gün ağarınca helikopterle görüntülendi.

AFAD: ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNULDU

Deprem sonrasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, "Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC (Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi) üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur" bilgisi verildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'taki 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında en büyüğü 6,6 olmak üzere 32 artçı sarsıntının meydana geldiği belirtildi. Afet Müdahale Planı kapsamında depremin "4. seviye" olarak ilan edildiği ifade edildi.

VALİLER GÖREVLENDİRİLDİ

AFAD merkezinde tüm afet gruplarının toplandığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur. Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere Kahramanmaraş'a Kayseri Valisi, Hatay'a Mersin Valisi, Gaziantep'e Mardin Valisi, Adıyaman'a Tunceli Valisi, Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve Malatya'ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 uçak görevlendirilmiştir. Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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