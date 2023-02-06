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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama! Acı bilançoyu duyurdu: 912 vatandaşımız hayatını kaybetti

06.02.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş-Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu. 912 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 385 kişinin yaralandığını duyuran Erdoğan, "Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 2 bin 470'i buldu. 2 bin 818 bina yıkıldı" dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama! Acı bilançoyu duyurdu: 912 vatandaşımız hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Saat 04:17'de 10 ilde yıkıma yol açıp Türkiye'ye kahreden deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçerek depremle ilgili açıklamalar yaptı. Büyüklüğü AFAD tarafından 7.4 olarak duyurulduktan sonra 7.7'ye revize edilen depremle ilgili Erdoğan "1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, acı bilançoyu da duyurdu.

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"GENİŞ BİR ALANDA HİSSEDİLDİ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık. Deprem geniş bir alanda hissedildi. Devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Deprem merkezine yakın illerde de hasarlar meydana geldi. 10 ilimize mevcut valiliklerimizin yanı sıra 10 vali daha görevlendirilmiştir.

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"912 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ, 5 BİN 385 YARALIMIZ VAR"

  • TSK ve belediyelerimiz başta olmak üzere afet konusunda altyapısı olan kurumlarımız göreve çağrılmıştır. Önceliğimizi arama kurtarma çalışmalarına verdik. 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmektedir. Bu sayı giderek artmaktadır.

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  • Mevsimin kış, depremin tam gece yarısı gerçekleşmiş olması işleri zorlaştırmakla birlikte de herkes canla başla çalışarak olabilecek en hızlı refleksi vermiştir. Şu ana kadarki tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5 bin 385 yaralımız var. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 2 bin 470'i buldu. 2 bin 818 bina yıkıldı.

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