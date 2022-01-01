Son Dakika: Kars'ta feci kaza! 4 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberine göre kaza, saat 03.30 sıralarında, Mihralibey Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Alperen Demiral yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hurdaya dönen aracın sürücüsü Alperen Demiral ile Volkan, Elif Demiral ve Tekin Alın'ın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki çocuk ise ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

