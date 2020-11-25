MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

25.11.2020 09:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

2014 yılında dengesini kaybedip düşmesi nedeniyle yıllardır yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde yaşam savaşı veren sanatçı Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi. Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında önemli bir gelişme olduğu ve durumunun iyiye gittiğini eşi Beril Işık duyurdu.

Altı yıldan fazladır yoğun bakımda olan ve bilinci kapalı olarak tedavisine devam edilen sanatçı Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi. Işık'ın tedavisinde başarı elde edildiği ve artık önceki safhanın çok ilerisinde olunduğunu duyuran eşi Beril Işık güzel haberi verdi. Günaydın'dan Yüksel Aytuğ'un haberine göre, Işık artık iletişim kurabiliyor. Uzun süre yardım almadan sandalyede oturabiliyor.

KENAN IŞIK İLETİŞİM KURMAYA BAŞLADI

Yüksel Aytuğ yazısında Kenan Işık'la ilgili verdiği haberde şunları aktardı;

"Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş.

5fbdeac5c03c0e1438f8e235

'SÖYLENENLERİ DUYUYOR'

Demiş ki: "Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz. Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor"

'DİK DURABİLİYOR'

"Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."

Gülben Ergen'den Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgiGülben Ergen'den Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgi

KENAN IŞIK'A NE OLMUŞTU?

Spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenilmiş ve bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık haberin kamuoyunca duyulduğu sıralarda ameliyata alınmıştı. Ameliyat oldukça uzun sürerken Işık'ın yıllar sürece yoğun bakım tedavisine başlanacaktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İyi ki doğdun ikizim''İyi ki doğdun ikizim'
TikTok'ta dudak dudağa paylaşımın ardından... TikTok'ta dudak dudağa paylaşımın ardından...
Kuruluş Osman'la kıyasıya rekabet! Kim kazandı?Kuruluş Osman'la kıyasıya rekabet! Kim kazandı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 10 yorum
Güzel insan dualarımız seninle
adam uyandığında dünyanın şokunu yaşicak????
Rabbim sen nelere kadirsin ...ibrahim tatlıses kafasına keles mermisi yediği halde yaşıyor....bazı şeyler kader engel olamayız

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu başkanlığında kritik koronavirüs toplantısı

Bakan Soylu başkanlığında kritik koronavirüs toplantısı

Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik

Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik

Bakan Koca paylaştı: İşte 24 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 24 Kasım koronavirüs tablosu

Usta oyuncudan acı haber! "G.O.RA. mürettebatından bir eksiğiz"

Usta oyuncudan acı haber! "G.O.RA. mürettebatından bir eksiğiz"

Ünlü bankadan 2021 yılı dolar tahmini

Ünlü bankadan 2021 yılı dolar tahmini

Ünlü şarkıcı sosyal medyadan duyurdu! "İnanılmaz bir koruma içinde de olsam..."

Ünlü şarkıcı sosyal medyadan duyurdu! "İnanılmaz bir koruma içinde de olsam..."

İlginizi Çekebilir

Enes Batur ölümden döndü! Kaza anı kamerada!

Enes Batur ölümden döndü! Kaza anı kamerada!

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

Diğer Haberler

Türk halk müziğinin acı günü! Fuat Durular hayatını kaybetti

Türk halk müziğinin acı günü!

Cem Yılmaz'ı sinirlendiren Tuğba Ekinci sorusu

'Bakımsız kırmızı turşu olmuş' demişti...

Emre Karayel ile Gizem Demirci'den balayı pozu

'Haftaya evli başladık'

İlber Altaylı'nın zor onları! Çocuğun sorduğu soru karşısında...

İlber Altaylı'nın zor onları! Çocuğun sorduğu soru karşısında...

Love Island yıldızları dedikoduları nihayet doğruladı: 'En iyi arkadaşıma aşık oldum'

TikTok'ta dudak dudağa paylaşımın ardından...

Demi Rose tatilde kıvrımlarını sergiledi

Çıplak paylaşımının ardından...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.