SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu çok tartışılan Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda orayı işaret etti! 'Herkese adayı orada açıklayacağım'

Altılı masadaki paydaşlarıyla ekonomik konular üzerinde değerlendirme yaptıklarını belirten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Seçimin ardından kur korumalı mevduat fonunu kaldıracağız. Milletin karnı doymuyor. Neden bazı kişilere olağanüstü faiz vereceğim, bir de onları vergiden muaf tutuyorlar.' dedi. Kılıçdaroğlu'ndan son dakika adaylık açıklaması da geldi!

SON DAKİKA: 'ÇIKIN KARŞIMA BEN DE SİZE CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZI AÇIKLAYACAĞIM'

'Yüreğin varsa adayınızı açıkla diyor. Çıkarsınız karşıma televizyon kanallarında. Ben de size Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağım. Bütün devlet bilgileri sizde çıkarsınız televizyona beni mat edersiniz. Benim ne soracağımı gayet iyi biliyorlar. Bir soruma bile cevap veremezler. Devlet yönetilemiyor. Bana saldırıyorlar. Ben kul hakkı yemedim. Benimle ortak yayına çıkamazlar.

KILIÇDAROĞLU: 'KUR KORUMALI MEVDUAT FONUNU KALDIRACAĞIZ'

Kur korumalı mevduat fonunu kaldıracağız. Milletin karnı doymuyor. Yaklaşık 100-150 bin kişiye olağanüstü faiz vereceğim. Neden? Bir de vergiden muaf tutuyorlar.'

'BÜYÜK BİR İHTİMALLE ERKEN SEÇİM OLACAK'

Büyük ihtimalle erken seçim olacak. Ülkeyi yönetemiyorlar. Erdoğan'ın bu sorunları çözme şansı yok. En erken tarihte seçim diyoruz. Yarın seçim olsa bile hazırsız. Bütün vatandaşlarım bunu bilsin. Millet masası olarak hazırız. Benim taşıdığım kaygıları 6'lı masadaki herkes taşıyor. Seçim zamanında olursa Erdoğan'ın aday olmaması lazım. Anayasa açık. O nedenle büyük bir ihtimalle erken seçim olacak. Bu gerçeği Erdoğan da biliyor herkes biliyor.'



