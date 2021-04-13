Son dakika: Kısmi kapanma dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan tedbirlerini duyurdu

Düğün nişan kına vb. tüm toplantılar bayram sonrasına kadar ertlendi. Oteller sadece kendi müşterileri ile sınırlandırılmış halde hizmet verecektir.

Lokantalar sadece belirlenen saatlerde paket servis hizmeti verecek. Spor salonları bayram sonuna kadar kapalı. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir.

Vaka ve vefat sayılarımızın artış göstermesiyle tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur kalıyoruz. Ramazan ayının ilk haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına karar verdik. Şayet beklediğimiz iyileşmeyi sağlayamazsak daha sıkı tedbirler gelecektir.

D-8 teşkilatı savaş yerine paylaşımın hakim kılınması gibi değerler esas alınarak kuruldu. Rusya Devlet Başkanı Putin'le turizm, Ukrayna krizi ve Karabağ meselelerini ele aldık.

Avrupa Birliği'nden tek talebimiz, üyeliği kabul edilen diğer ülkelerle aynı süreçlere ve uygulamalara tabi tutulmamızdır.

Avrupa'da çok ciddi ekonomik siyasi sonuçlara neden olacak bir göç dalgasının önüne geçtik.

AB liderleri ile gümrük birliği, vize serbestisi dahil gündemdeki gelişmeleri konuştuk. Türkiye, Avrupa Birliği ile ilişkilerinde en baştan beri şeffaf ve samimi olmuştur.

Son Kabine toplantısından bu yana ülkemiz için çok önemli bir dizi uluslararası program hazırladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar ise şu şekilde:

Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Kamuda hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

LİBYA

Libya bizim için herhangi bir ülke değildir, 500 yıllık kadim bir ilişkimiz var. Barış ve huzur içinde olmasını önemsiyoruz. Desteğimiz Libya'nın yeniden istikrar ve huzur yoluna girmesini sağladık. Uluslararası toplum darbecileri bir tarafa bırakmalıdır.

HUKUK VE EKONOMİ REFORMU

Hukuk ve ekonomi reformlarıyla ilgili takvimleri yakından takip ediyor adım adım hayata geçiriyoruz. Ülkemizi yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturma gayretlerini sabır ve titizlikle devam ediyoruz. Ekonomide üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Tüm üretim merkezlerinde gözler görülür bir hareketlilik var.

Turizm sektörü şartların normale dönmesini bekliyor.

Türkiye'nin reel ekonomik durumunu yansıtmayan finansal dalgalanmalara karşı tedbirleri uyguluyoruz. Çiftçilere bu yıl için 24 milyar liralık destek bütçesi ayırdık. Patates ve soğan üreticilerinin elinde kalan ürünleri satın aldık.

İhtiyaç sahiplerine dağıtmak üzere, 7 bin 500 ton patates ile kuru soğan alınarak 15 ilimize sevk edilmiştir.

Gençlerin üniversiteyi bitirmeden, stajla birlikte, istihdamının sağlanması için talimat verdik.

