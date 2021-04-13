HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Kısmi kapanma dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan tedbirlerini duyurdu

Son dakika: Kısmi kapanma dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan tedbirlerini duyurdu

13.04.2021 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma sürecine geçiyoruz" dedi.

Son dakika: Kısmi kapanma dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan tedbirlerini duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin yeni yol haritasının belirlendiği toplantı 2 saat 45 dakika sürdü.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

YENİ KISITLAMALAR

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Vaka ve vefat sayılarımızın artış göstermesiyle tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur kalıyoruz. Ramazan ayının ilk haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına karar verdik. Şayet beklediğimiz iyileşmeyi sağlayamazsak daha sıkı tedbirler gelecektir.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ

Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması sürerken hafta içi sokağa çıkma sınırlaması saatleri akşam 19.00 ila sabah 05.00 arasında düzenlenmiştir.

SEYAHAT YASAĞI GELDİ

Lokantalar sadece belirlenen saatlerde paket servis hizmeti verecek. Spor salonları bayram sonuna kadar kapalı. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir.

Düğün nişan kına vb. tüm toplantılar bayram sonrasına kadar ertlendi. Oteller sadece kendi müşterileri ile sınırlandırılmış halde hizmet verecektir.

UZAKTAN EĞİTİM

  1. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir.

KAMUDA MESAİ SAATLERİ

Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Kamuda hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar ise şu şekilde:

Son Kabine toplantısından bu yana ülkemiz için çok önemli bir dizi uluslararası program hazırladık.

AB liderleri ile gümrük birliği, vize serbestisi dahil gündemdeki gelişmeleri konuştuk. Türkiye, Avrupa Birliği ile ilişkilerinde en baştan beri şeffaf ve samimi olmuştur.

Avrupa'da çok ciddi ekonomik siyasi sonuçlara neden olacak bir göç dalgasının önüne geçtik.

Avrupa Birliği'nden tek talebimiz, üyeliği kabul edilen diğer ülkelerle aynı süreçlere ve uygulamalara tabi tutulmamızdır.

Avrupa ülkelerinde salgın sürecindeki toplumsal kargaşalara verilen tepkiler, Türkiye'ye yönelik çifte standardı gözler önüne sermiştir.

PUTİN İLE GÖRÜŞME

D-8 teşkilatı savaş yerine paylaşımın hakim kılınması gibi değerler esas alınarak kuruldu. Rusya Devlet Başkanı Putin'le turizm, Ukrayna krizi ve Karabağ meselelerini ele aldık.

LİBYA

Libya bizim için herhangi bir ülke değildir, 500 yıllık kadim bir ilişkimiz var. Barış ve huzur içinde olmasını önemsiyoruz. Desteğimiz Libya'nın yeniden istikrar ve huzur yoluna girmesini sağladık. Uluslararası toplum darbecileri bir tarafa bırakmalıdır.

HUKUK VE EKONOMİ REFORMU

Hukuk ve ekonomi reformlarıyla ilgili takvimleri yakından takip ediyor adım adım hayata geçiriyoruz. Ülkemizi yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturma gayretlerini sabır ve titizlikle devam ediyoruz. Ekonomide üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Tüm üretim merkezlerinde gözler görülür bir hareketlilik var.

Turizm sektörü şartların normale dönmesini bekliyor.

Türkiye'nin reel ekonomik durumunu yansıtmayan finansal dalgalanmalara karşı tedbirleri uyguluyoruz. Çiftçilere bu yıl için 24 milyar liralık destek bütçesi ayırdık. Patates ve soğan üreticilerinin elinde kalan ürünleri satın aldık.

İhtiyaç sahiplerine dağıtmak üzere, 7 bin 500 ton patates ile kuru soğan alınarak 15 ilimize sevk edilmiştir.

Gençlerin üniversiteyi bitirmeden, stajla birlikte, istihdamının sağlanması için talimat verdik.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ameliyat sonrası hastaların deri ve yağlarıyla dans eden doktor 'pes' dedirtti!Ameliyat sonrası hastaların deri ve yağlarıyla dans eden doktor 'pes' dedirtti!
Meclis'te rahatsızlanan vekil hastaneye kaldırıldıMeclis'te rahatsızlanan vekil hastaneye kaldırıldı
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin beklediği kabine toplantısı başladı

Türkiye'nin beklediği kabine toplantısı başladı

Doktoru gözaltına aldırdığı iddia edilen savcıya HSK incelemesi

Doktoru gözaltına aldırdığı iddia edilen savcıya HSK incelemesi

Mesut Özil kulüp satın aldı

Mesut Özil kulüp satın aldı

Talep patladı, 200 milyon dolar kaybetti!

Talep patladı, 200 milyon dolar kaybetti!

Flaş iddia: Tam kapanma olmayacak

Flaş iddia: Tam kapanma olmayacak

NATO'dan çok sert açıklama

NATO'dan çok sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.