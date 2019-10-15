Son dakika: Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

2 ŞEHİT, 12 YARALI



Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Suriye tarafından terör örgütü PKK/PYD-YPG mensuplarınca Kızıltepe ilçesinin Taşlıca ve Otluk kırsal mahallelerine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu 2 kişinin şehit olduğu, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralıların Kızıltepe ve Mardin devlet hastanelerine kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.

Kaynak: AA-DHA