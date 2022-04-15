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  4. Son Dakika: Lokman Çağırıcı istifa etmişti! AK Parti'nin Bağcılar belediye başkan adayı, Abdullah Özdemir oldu (Abdullah Özdemir kimdir?)

Son Dakika: Lokman Çağırıcı istifa etmişti! AK Parti'nin Bağcılar belediye başkan adayı, Abdullah Özdemir oldu (Abdullah Özdemir kimdir?)

15.04.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre rahatsızlığı nedeniyle görevinden istifa eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın yerine aday gösterilecek isim belli oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, partisinin başkan adayının Abdullah Özdemir olduğunu açıkladı.

Son Dakika: Lokman Çağırıcı istifa etmişti! AK Parti'nin Bağcılar belediye başkan adayı, Abdullah Özdemir oldu (Abdullah Özdemir kimdir?)

Son dakika haberi: Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, rahatsızlığı nedeniyle istifa kararı almasının ardından yerine aday gösterilen isim belli oldu.

Bağcılar Belediye Meclisi AK Parti grup toplantısı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Bağcılar belediye başkanlığı için adı geçen isimler de görüşüldü.

AK PARTİ'NİN ADAYI ABDULLAH ÖZDEMİR OLDU

Grup toplantısında, sağlık sorunları sebebiyle Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Lokman Çağırıcı'nın yerine aday gösterilecek isim üzerine görüşüldü. Yapılan istişareler neticesinde Kabaktepe, AK Parti grubu olarak Bağcılar Belediye Başkan Adayı'nın 39 yaşındaki Abdullah Özdemir olduğunu duyurdu.

Son dakika haberi: Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı istifa ettiSon dakika haberi: Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı istifa etti

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ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?

Özdemir'in siyasete 2006 yılında Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda başladığı belirtildi. Abdullah Özdemir, 11 Kasım 2007 tarihinde II.Olağan ve 14 Ağustos 2011 tarihinde III. Olağan İlçe Gençlik Kolları Kongrelerinde Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevlerine seçildi.

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Özdemir, bu süre içerisinde Amerika / Washington'da bir düşünce kuruluşunda Ortadoğu, Amerika ve Dünya Siyaseti üzerine eğitim aldı ve halen AK Parti Gençlik İstanbul İl Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu'nda görev alıyor. Özdemir Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı müracaatından dolayı Kasım 2013'te Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldı. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçilen Özdemir, aynı zamanda İBB Meclisi Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı görevini üstleniyor. İngilizce bilen Özdemir, evli ve 1 çocuk babası. (DHA)

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