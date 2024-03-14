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  4. SON DAKİKA | Metro istasyonunda intihar! Telefonundan çıkan not kahretti: 'Ailemin sırtında bir kambur olup asalak gibi yaşamaya çalıştım...'

SON DAKİKA | Metro istasyonunda intihar! Telefonundan çıkan not kahretti: 'Ailemin sırtında bir kambur olup asalak gibi yaşamaya çalıştım...'

14.03.2024 15:25
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Son dakika haberi: Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonunda 25 yaşındaki M.E.E. raylara atlayarak intihar etti. Korkunç olay nedeniyle metro seferleri çift yönlü olarak bir süre durduruldu, duraklarda yoğunluk oluştu. M.E.E.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, telefonundan çıkan not ise kahretti. İşte detaylar...

Son dakika haberine göre dehşete düşüren olay, Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonunda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki M.E.E., tren gelirken raylara atladı. Gence çarpan tren bir anda dururken, metro seferleri ise çift yönlü aksadı. Seferlerin durması nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler raylara atlayan şahsı oradan çıkardı. Şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. 1 saat süren çalışmaların ardından metro seferleri normale döndü.

TELEFONUNDAN NOT ÇIKTI

Gencin telefonunun notlar bölümüne ise "Ailemin sırtında bir kambur olup asalak gibi yaşamaya çalıştım. Hayallerimden vazgeçmeye zorladım. Ailemden özür dilerim" şeklinde ifadeler yer aldığı öğrenildi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar metro Mecidiyeköy
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