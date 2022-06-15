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SON DAKİKA | Meral Akşener'den iktidara çağrı: Olumlu her adımın yanında olacağız

15.06.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iklim kriziyle ilgili iktidara çağrıda bulunarak "İklim meselesi, bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir Türkiye bırakma meselesidir. Biz ülkemiz için hayati öneme sahip iklimi krizine dair atacağınız olumlu her adımın yanında olacağız" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Meral Akşener'den iktidara çağrı: Olumlu her adımın yanında olacağız

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İklim kriziyle ilgili iktidara çağrıda bulunan Meral Akşener, krizle ilgili olarak atılacak olumlu adımların yanında olacaklarını belirtti. İşte son dakika haberinin detayları...

Akşener'in açıklamasından satır başları:

İKTİDARA ÇAĞRI

Buradan iktidara çağrıda bulunmak istiyorum. İklim meselesi, bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir Türkiye bırakma meselesidir. Biz ülkemiz için hayati öneme sahip iklimi krizine dair atacağınız olumlu her adımın yanında olacağız. Gelin
iktidarınız döneminde bir krizin sebebi değil, önleyicisi olun.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTİHARI

3 evladımızın KYK yurdunda, bir öğrencimizin evinde intihar etmesi bizi derinden etkiledi. Ülkemizdeki ağır ekonomik koşullardan dolayı bunalan gençlerimizin yurtlarda neler yaşadığını bilmek zorundayız. Olayın soruşturulması, gerçeklerin gün yüzüne çıkması için konunun takipçisi olacağız.


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Meral Akşener İYİ Parti

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