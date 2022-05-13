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  4. Son Dakika: Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD ve Fransa'ya tepki! 'PKK'yı YPG'yi meşrulaştırma çabası'

Son Dakika: Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD ve Fransa'ya tepki! 'PKK'yı YPG'yi meşrulaştırma çabası'

13.05.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye yaptırımlarındaki muafiyetlerle ilgili "PKK'yı YPG'yi meşrulaştırma çabası görüyoruz" açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu, Paris'teki başkonsolosluğuna saldırıya ilişkin ise, "Fransa'nın gerekeni yapması gerekiyor" dedi.

Son Dakika: Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD ve Fransa'ya tepki! 'PKK'yı YPG'yi meşrulaştırma çabası'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

PARİS BAŞKONSOLOSLUĞU'NA SALDIRI

Misyonları koruma sorumluluğu ev sahibi ülkededir. Fransa'nın somut adımlarını görmek istiyoruz. Biz de gerekli temaslarda bulunduk. Fransa'nın Ankara Maslahatgüzarı'na beklentilerimizi açıkça söyledik. Böyle bir saldırının tekrar etmemesi için de gerekli önlemleri almalarını hatırlattık.

ABD'DEN ŞİRKETLERE ÖZEL İZİN

İdlib'de milyonlarca yerinden edilen insan var. Suriyeliler için orada briket ev yapıyoruz. Yaptırımların esnetilmesi gereken bölge İdlib. Türkiye'den 500 bin civarında Suriyeli terörden arındırdığımız bölgeye dönüyor. Destek olsa daha fazla dönüş olacak

PKK ve YPG'yi meşrulaştırma çabası görüyoruz.

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Fransa Mevlüt Çavuşoğlu
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