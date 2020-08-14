Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklama: Müdahale karşılıksız kalmayacak

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Donanma Komutanlığına geldi.

Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 30 Ağustos itibarıyla oramiralliğe terfi eden Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu ve diğer komutanlar tarafından karşılanan Akar, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

DOĞU AKDENİZ VE EGE'DE GÖREVLİ UNSURLARLA VİDEO KONFERANSLA GÖRÜŞME

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden gemilerin de bulunduğu Doğu Akdeniz ve Ege'de görevli unsurlarla video konferansla görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Bölgeyle alakası olmayan bir müttefikimizin Doğu Akdeniz’de askeri varlığını güçlendireceğine yönelik açıklaması müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor" dedi.

Akar "Gemilerimize yapılacak herhangi bir müdahale karşılıksız kalmadı, kalmayacak. Bu konuda kararlı olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Bakan Akar, "Denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizi bundan sonra da korumak ve gereğini yapmakta azimli ve kararlıyız ve buna da muktediriz.” dedi.

