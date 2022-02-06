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Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı

06.02.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı. Bakan Akar, yaptığı açıklamada Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada “COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hulusi Akar
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