Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada “COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
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