Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada “COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.



