HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

06.02.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçmiş olsun mesajı yayınlandı. Putin mesajında "Hayat enerjiniz ve iyi ruh halinizin virüsle en kısa sürede başa çıkmanıza yardımcı olacağına eminim" ifadesine yer verdi.

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19'un Omicron varyantına yakalanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifalar diledi.

"UZUN YILLAR BOYU SAĞLIKLAR DİLERİM"

Kremlin'in internet sitesinde yayımlanan mesaja göre Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajda, "Değerli dostum, sizi ve eşinizi içtenlikle desteklemek isterim. Hayat enerjiniz ve iyi ruh halinizin virüsle en kısa sürede başa çıkmanıza yardımcı olacağına eminim. Sizlere içtenlikle geçmiş olsun dileklerimi iletir, uzun yıllar boyu iyi sağlıklar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede korkunç otobüs kazası!Ülkede korkunç otobüs kazası!
Türkiye'den dünyaya çağrı: Yunanistan'a karşı sessiz kalmayınTürkiye'den dünyaya çağrı: Yunanistan'a karşı sessiz kalmayın
İmamoğlu'ndan seçim açıklaması: Oy farkını açıklarsam kafaları önlerine eğilirİmamoğlu'ndan seçim açıklaması: Oy farkını açıklarsam kafaları önlerine eğilir
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."

Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."

5 katı ceza kesildi! SGK'dan flaş ücret iadesi kararı

5 katı ceza kesildi! SGK'dan flaş ücret iadesi kararı

Kaddafi ölmedi mi? Eski muhafızından olay açıklama

Kaddafi ölmedi mi? Eski muhafızından olay açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu afişlerine tepki

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu afişlerine tepki

Hastaların yüzde 40'ında görüldü

Hastaların yüzde 40'ında görüldü

İlginizi Çekebilir

Değişimiyle ilgili bomba itiraflar! "Canlı bomba olacağımı sandılar"

Değişimiyle ilgili bomba itiraflar! "Canlı bomba olacağımı sandılar"

Vitrin mankenine yapmadığı kalmadı! "Öptü, okşadı..."

Vitrin mankenine yapmadığı kalmadı! "Öptü, okşadı..."

Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

Faturayı o da paylaştı! "Çok çalışmak lazım"

Faturayı o da paylaştı! "Çok çalışmak lazım"

“Güzel olmak zor” diyerek isyan etti! Dışlandığını itiraf etti

“Güzel olmak zor” diyerek isyan etti! Dışlandığını itiraf etti

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.