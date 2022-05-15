HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | MİT'ten operasyon! Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | MİT'ten operasyon! Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi

15.05.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) düzenlediği operasyonda PKK/YPS’li terörist Ekrem Üstek'i, Suriye’nin kuzeyindeki Aynularap'ta etkisiz hale getirildi. Üstek'in Şırnak'ta 2015-2016'da düzenlenen çukur eylemlerine katıldığı, asker ve polislerin şehit edilmesinden sorumlu tutulduğu ve hakkında arama kaydı bulunduğu öğrenildi.

SON DAKİKA | MİT'ten operasyon! Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi

Son dakika: MİT, polis ve askerlerin şehit edildiği bazı saldırılardan dolayı aranan PKK/YPS’li terörist Hayri kod adlı Ekrem Üstek'i, Suriye’nin Aynularap bölgesinde saklandığı yerde etkisiz hale getirdi.

MİT'ten nokta operasyonu! PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Mehmet Aydın etkisiz hale getirildiMİT'ten nokta operasyonu! PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Mehmet Aydın etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK'TAKİ ÇUKUR EYLEMLERİNDE ASKER VE POLİSLERİN ŞEHİT EDİLMESİNDEN SORUMLU

Edinilen bilgiye göre MİT, terörist Ekrem Üstek'in Aynularap'ta saklandığı bölgeyi tespit etti. Hakkında arama kaydı bulunan "Hayri" kod adlı Ekrem Üstek, MİT'in operasyonu sonucu etkisiz hale getirildi.

Teröristin, PKK/YPS mensubu olarak Şırnak'ta 2015-2016'da düzenlenen çukur eylemlerine katıldığı, asker ve polislerin şehit edilmesinden sorumlu tutulduğu ve hakkında arama kaydı bulunduğu öğrenildi.

Teröristin ayrıca 1990'lı yıllarda PKK adına adam kaçırma, patlayıcı/mühimmat temini, adam öldürmeye teşebbüs, reşit olmayan çocukları kaçırarak örgüte teslim etme gibi suçları dolayısıyla uzun yıllar cezaevinde yattığı, Şırnak'taki çukur eylemlerinin ardından yasa dışı yollarla Aynularap'a kaçtığı belirlendi.

Terörist Üstek'in, 1991'de Şırnak şehir merkezinde düzenlenen silahlı çatışmaların planlanması, 1992'de Şırnak-Cizre karayolunda askeri konvoyun taranması olaylarında da yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı! 15 Mayıs 2022 İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı! 15 Mayıs 2022
Yağmur ve dolu alarmı! Bu hafta hava...Yağmur ve dolu alarmı! Bu hafta hava...
İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...
Anahtar Kelimeler:
pkk MİT son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştu

Merakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştu

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasına damga vuran an!

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasına damga vuran an!

Özkan'dan seçim açıklaması: Yüzde 75’in üzerine çıkacağız

Özkan'dan seçim açıklaması: Yüzde 75’in üzerine çıkacağız

Cahit Özkan'ın sözleri sonrası açıklama: Partimizin görüşü değil

Cahit Özkan'ın sözleri sonrası açıklama: Partimizin görüşü değil

Yıllar sonra şoke eden gerçek! Babası, gerçek babasının katili çıktı

Yıllar sonra şoke eden gerçek! Babası, gerçek babasının katili çıktı

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir

Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Açık ilişkide kürtaj komplosu! Birisi hamile kalınca...

Açık ilişkide kürtaj komplosu! Birisi hamile kalınca...

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.