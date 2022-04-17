HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MİT'ten nokta operasyonu! PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Mehmet Aydın etkisiz hale getirildi

MİT'ten nokta operasyonu! PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Mehmet Aydın etkisiz hale getirildi

17.04.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü üyesi Aydın'ı Derbesiye ilçesinde nokta atışıyla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten nokta operasyonu! PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Mehmet Aydın etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK/YPG'ye yeni darbe vuruldu. Örgütün sözde sorumlularından Mehmet Aydın, MİT'in nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Aydın'ın pek çok terör eyleminin sorumlusu olduğu öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, eylem ve faaliyetleri nedeniyle MİT'in takibinde olan "Kahraman Aydın/Rojvan Van" kod adlı terörist Mehmet Aydın'ın Suriye'nin Haseke kentine bağlı Derbesiye ilçesinde olduğu belirlendi.

acd19092-09f1-4fca-b814-47a5180a6cdf

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Aydın, MİT'in nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

HATAY DÖRTYOL'DA KÖYLÜLERİN KAÇIRILMASI EYLEMİNDE YER ALMIŞ

Mehmet Aydın'ın 2005'te İran Kelareş kırsalından örgüte katıldığı, bir dönem Tunceli kırsalında, 2010-2013 yıllarında Hatay Amanos kırsalında, 2013'te Kobani'de sözde alay sorumlusu olduğu, 2015'te Afrin'de sözde cephe sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

2018'de sözde eyalet sorumluluğuna getirilen terörist Aydın'ın, 2013'te Hatay'ın Dörtyol ilçesi Akelma Yaylası'nda köylülerin alıkonularak ölümle tehdit edildikleri eylemde yer aldığı öğrenildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmet Aydın kimdir?Mehmet Aydın kimdir?
"İki sonuç enteresandı" diyerek açıkladı "İki sonuç enteresandı" diyerek açıkladı
Korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü, sürücü araçtan fırladıKorkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü, sürücü araçtan fırladı
Anahtar Kelimeler:
MİT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zuhal Topal vatandaşlıktan çıkarılan eşiyle Dubai'ye gitti!

Zuhal Topal vatandaşlıktan çıkarılan eşiyle Dubai'ye gitti!

Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk sözlerine tepki yağıyor!

Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk sözlerine tepki yağıyor!

Bir il 4 kadının yaptığını konuşuyor! Paraları saça saça gittiler

Bir il 4 kadının yaptığını konuşuyor! Paraları saça saça gittiler

Evlatlık edindi, hayatının şokunu geçirdi!

Evlatlık edindi, hayatının şokunu geçirdi!

Damacana suya gelen zamlardan sonra ona yöneldiler! Talep artıyor

Damacana suya gelen zamlardan sonra ona yöneldiler! Talep artıyor

İşte siyaset kulislerini karıştıracak 8 madde...

İşte siyaset kulislerini karıştıracak 8 madde...

İlginizi Çekebilir

Kendisini aldatan erkek arkadaşından öyle bir intikam aldı ki!

Kendisini aldatan erkek arkadaşından öyle bir intikam aldı ki!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Televizyonda üçlü ilişki! Sevgilisi başka bir erkeği öpünce...

Televizyonda üçlü ilişki! Sevgilisi başka bir erkeği öpünce...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.