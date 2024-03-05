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Son dakika | Sabah programlarında çıkıyordu, MOSSAD adına özel dedektiflik yapıyormuş! Hamza Turhan Ayberk ile 'Victoria' iletişime geçmiş

05.03.2024 09:48
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Son dakika haberi: İstanbul Emniyeti ve MİT ortak operasyonun düğmesine bastı, MOSSAD'a bilgi satan şüpheliler yakalandı. Aralarında özel dedektif de var: Sabah programlarında boy gösteren eski kamu personeli Hamza Turhan Ayberk! MOSSAD, Ayberk ile irtibata geçmesi için 'Victoria' kod adlı ajanı seçti. Ayberk, tehdit ve tacize de bulaştı. İşte son operasyondaki çok çarpıcı detaylar...

Son dakika | Sabah programlarında çıkıyordu, MOSSAD adına özel dedektiflik yapıyormuş! Hamza Turhan Ayberk ile 'Victoria' iletişime geçmiş

Son dakika haberi: Geçtiğimiz aylarda düzenlenen operasyonların ardından Türkiye'de İsrail'in Dış İstihbarat servisi MOSSAD adına faaliyet gösteren kişiler yakalanmaya devam ediyor. Son olarak MİT ve İstanbul Emniyeti ortak bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, edindikleri bilgileri MOSSAD'a satan 7 şüpheli gözaltına alındı.

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SABAH PROGRAMLARINA ÇIKIYORDU

Gözaltına alınan kişilerden birinin televizyonlarda sabah programlarına katılan ve eski bir kamu personeli olan Hamza Turhan Ayberk olduğu tespit edildi.

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MİT, yaptığı çalışmalar çerçevesinde, özel dedektif Ayberk’in para karşılığı MOSSAD’a bilgi sızdırdığını belirledi. Ayberk’in, aldığı talimatlar üzerine Türkiye’deki Orta Doğulu şahıs ve şirketler hakkında bilgi derlediği tespit edildi.

EKİP KURMUŞ

Eski bir kamu görevlisi olan ve özel dedektiflik yapan Ayberk’in, MOSSAD’a bilgi temin etmek için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şahıslardan ekip kurduğu belirlendi.

MOSSAD TARAFINDAN BELGRAD’DA EĞİTİLDİ

MOSSAD’ın Victoria kod adlı ajanı aracılığı ile özel dedektif Hamza Turhan Ayberk ile temasa geçtiği tespit edildi. Ayberk, İsrail Gizli Servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldı.

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2019’da yılında Belgrad’da Ayberk’e yapılacak işlerle ilgili MOSSAD tarafından eğitim verildi. Ayberk, MOSSAD’ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullandı. Resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri kripto para üzerinden aldı.

TEHDİT VE TAKİP DE YAPTI

Özel dedektif Hamza Turhan Ayberk, bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip faaliyetlerinde de bulundu.

Hedefindeki kişilerin araçlarına takip cihazı yerleştirdiği ve konumlarını anlık olarak MOSSAD’a aktardığı tespit edildi. Takip ettiği kişileri taciz ettiği, zaman zaman tehditlerde bulunduğu öğrenildi.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
MİT Mossad
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