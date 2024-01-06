'Mossad'ın Türkiye'deki ajanlarının meslekleri şaşırttı! 200 dolara o caminin videosunu İsrail'e atmışlar: Şüphe uyandırmayan kişi detayı

BELGE VE FOTOĞRAFLARI TRANSFER ETTİLER

Sevk yazısında ayrıca, tüm dosya kapsamı ve deliller incelendiğinde, şüphelilerin İsrail istihbaratı oluşumu olan İÇOM adına faaliyetlerde bulunarak İsrail Devleti için önem arz eden ve tehlikeli görülen özellikle Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilerin bilgi, belge ve fotoğraflarını temin etmek suretiyle İsrail istihbaratına aktardıkları, bunun karşılığında özellikle terör örgütleri tarafından kullanılan para sistemlerini kullanarak menfaat temin ettiklerinin anlaşıldığı kaydedildi.