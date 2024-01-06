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  4. 'Mossad'ın Türkiye'deki ajanlarının meslekleri şaşırttı! 200 dolara o caminin videosunu İsrail'e atmışlar: Şüphe uyandırmayan kişi detayı

'Mossad'ın Türkiye'deki ajanlarının meslekleri şaşırttı! 200 dolara o caminin videosunu İsrail'e atmışlar: Şüphe uyandırmayan kişi detayı

06.01.2024 09:54 | Son Güncelleme:
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İsrail'in Dış İstihbarat servisi Mossad'a ajanlık yapan casuslarla ilgili çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Ajanların kimisi Filistin derneklerinde görevli kimisinin de Filistinli yaralılarla ilgilendiği tespit edildi. Bir kişi ise 200 dolar karşılığında bir caminin videosunu İsrail'e gönderdi. İşte detaylar...

Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 15 şüpheliye ilişkin savcılığın sevk yazısına ulaşıldı. Sevk yazısında, geçmiş dönemlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İsrail İstihbarat Servisinin faaliyetlerinin akamete uğratılması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde toplanan deliller ışığında soruşturmalar yürütüldüğü anımsatıldı.

Keşfet

PARA TRANSFERİ TESPİT EDİLDİ

PARA TRANSFERİ TESPİT EDİLDİ

İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı kişi veya kişilerin, ülkede bulunan Filistin ve Suriye uyruklu kişilerle irtibatlanarak İsrail Devleti için önem arz eden bilgi ve belgelerin elde edildiği, aktarılan bilgiler karşılığında uluslararası para transfer şirketleri, havale ofisleri ve canlı kuryeler vasıtasıyla bilgi aktaran kişilere para transfer edilerek ödeme gerçekleştirildiğinin tespit edildiği hatırlatıldı.

"ŞÜPHE UYANDIRMAYAN KİŞİ" DETAYI

"ŞÜPHE UYANDIRMAYAN KİŞİ" DETAYI

Profesyonelce yapılması istenilen işlerde dedektiflerden istifade edildiği aktarılan yazıda, taktik işlerde ise ağırlıklı olarak şüphe uyandırmayan kişilerden faydalanıldığı, dedektiflere biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf, video, bilgi, belge, canlı takip etme, takip cihazı yerleştirme, canlı kurye bulma ve siber faaliyetler görevlerinin verildiği, dedektiflerin sistem açıklarından, kritik öneme haiz devlet kurumlarında görev yapan çevrelerinden faydalandığı ve devletin veri tabanındaki bilgileri temin ettikleri kaydedildi.

HEDEFLER İŞARET EDİLDİ

HEDEFLER İŞARET EDİLDİ

Yazıda, bu kapsamda uluslararası casusluk faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik iltisaklı kurumlarla yürütülen çalışmalar ve savcılığa gönderilen bilgi ve belgeler neticesinde, İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi'nin (İÇOM) olası hedeflerine işaret edildi.

Bu kapsamda şüpheli oldukları tespit edilen 46 kişiyle bağlantı kurulduğu belirtilerek, "Tüm bu faaliyetler ile güncel olarak devam eden İsrail-Filistin çatışmasının küresel boyuta evrilmesi kapsamında İÇOM'un ülkemizde insani mülahazalarla ikamet eden Filistin uyruklu şahısları ve ailelerini hedef almayı amaçladığı değerlendirilmektedir." denildi.

BELGE VE FOTOĞRAFLARI TRANSFER ETTİLER

BELGE VE FOTOĞRAFLARI TRANSFER ETTİLER

Sevk yazısında ayrıca, tüm dosya kapsamı ve deliller incelendiğinde, şüphelilerin İsrail istihbaratı oluşumu olan İÇOM adına faaliyetlerde bulunarak İsrail Devleti için önem arz eden ve tehlikeli görülen özellikle Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilerin bilgi, belge ve fotoğraflarını temin etmek suretiyle İsrail istihbaratına aktardıkları, bunun karşılığında özellikle terör örgütleri tarafından kullanılan para sistemlerini kullanarak menfaat temin ettiklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Mossad ajan casus
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