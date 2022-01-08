Son Dakika: MSB duyurdu! 3 askerin şehit olduğu saldırı sonrası 12 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: MSB'den yapılan açıklamada Akçakale'de 3 askerin şehit olduğu saldırı sonrası 12 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:
Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü EYP saldırısı sonrası ateş destek vasıtalarımızla PKK/YPG hedefleri güçlü şekilde vurulmuş ve ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.
Teröristlere yönelik bölgedeki operasyonlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz.
1️⃣ Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü EYP saldırısı sonrası ateş destek vasıtalarımızla PKK/YPG hedefleri güçlü şekilde vurulmuş ve ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. pic.twitter.com/ufZoYjL3yU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 8, 2022
Okuyucu Yorumları 0 yorum