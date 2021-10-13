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  4. Son Dakika! Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Son Dakika! Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

13.10.2021 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Norveç'in başkenti Oslo yakınlarındaki Kongsberg kasabasında bir market yakınında yoldan geçenlere düzenlenen oklu saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı bildirildi.

Son Dakika! Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Norveç polisi, resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, elinde yay ve ok bulunan bir kişinin insanların üzerine gelişi güzel ok fırlattığını belirterek, saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.

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SALDIRGAN YAKALANDI

Kongsberg polis sözcüsü Oeyvind Aas, oklu saldırıda çok sayıda yaralı ve ölü olduğunu belirterek, saldırganın yakalandığını ifade etti.

Olayla ilgili daha fazla bilgi vermeyeceğini söyleyen Aas, incelemenin devam ettiğini kaydetti.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve helikopter sevk edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Norveç
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