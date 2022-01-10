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  4. Son Dakika: Oyun oynadığı inşaatta dehşeti yaşadı! Küçük kızın boğazına demir çubuk saplandı

Son Dakika: Oyun oynadığı inşaatta dehşeti yaşadı! Küçük kızın boğazına demir çubuk saplandı

10.01.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Adana'nın Ceyhan ilçesinde oyun oynadığı inşaat alanında düşen 8 yaşındaki Seçil Su Çatal'ın boğazından giren demir çubuk ağzından çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan küçük kız, boğazındaki demir çubukla hastaneye götürüldü. Ameliyatla demir parça çıkartılan küçük kız, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. İşte son dakika haberinin detayları!

Son Dakika: Oyun oynadığı inşaatta dehşeti yaşadı! Küçük kızın boğazına demir çubuk saplandı

Son dakika haberine göre olay dün 17.30'da Ceyhan ilçesindeki İmranlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin yanındaki inşaatta oynayan Seçil Su Çatal, demir çubuğun üzerine düştü. Boğazından giren demir çubuk küçük kızın ağzından çıktı. Ağır yaralanan Seçil için ihbar üzerine olay yerine ambulans ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Demir çubuğu kesen itfaiye ekipleri boğazındaki parça ile Seçil Su Çatal'ı Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan yapılan ilk müdahalenin ardından Çatal, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyat edilen küçük kızın boğazına saplanan demir çıkartıldı.

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Yoğun bakımda tedavisi süren küçük kızın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

DHA

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