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  4. SON DAKİKA | PKK'lı Dorşin Botan yakalandı! Seçimlere müdahale için görevlendirilmiş

SON DAKİKA | PKK'lı Dorşin Botan yakalandı! Seçimlere müdahale için görevlendirilmiş

26.03.2024 12:52
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Son dakika haberi: Şırnak’ta jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK’ya üye olmak suçundan aranan ve Türkiye’ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen Dorşin Botan kod adlı Ç.G. yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, Ç.G.’nin terör örgütünün şehir yapılanması olan YPS’nin faaliyetlerini yönetmek ve seçimlere müdahale etmek için görevlendirildiği belirtildi.

SON DAKİKA | PKK'lı Dorşin Botan yakalandı! Seçimlere müdahale için görevlendirilmiş

Son dakika haberine göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 21 Mart’ta gerçekleştirdiği operasyonda, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan ve Türkiye’ye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen 'Dorşin Botan' kod adlı Ç.G. adlı kadın terörist yakalandı.

SEÇİMLERE MÜDAHALE İÇİN GÖNDERİLMİŞ

Yapılan araştırmada Ç.G.'nin terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması olan YPS’nin faaliyetlerini yönetmek ve seçimlere müdahale etmek amacıyla görevlendirildiği belirlendi.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, “Dorşin Botan(K) Ç.G, 2009 yılında bölücü terör örgütüne (BTÖ) katılarak terör faaliyetlerine başlamış, Kuzey Irak Gare alanında bulunmuş, 2011 yılında Kandil’de, 2015-2017 yılları arasında Suriye/Derik bölgesinde sözde karargahta sorumlu düzeyde YPJ komutanı olarak görev yapmış, daha sonra 2019-2020 yıllarında sözde Şengal saha komutanı olmuş ve BTÖ faaliyetlerini sürdürmüştür. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan başarılı operasyon sonucunda yakalanan Dorşin Botan(K) Ç.G, Şırnak Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecek ve terör örgütlerine karşı her zaman en etkin mücadele verilecektir” denildi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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