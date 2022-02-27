SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna arasındaki müzakere girişiminde yeni gelişme! Kremlin'in çağrısına Zelenskiy'den İstanbullu yanıt

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi devam ederken Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna ile Belarus'ta bir görüşme olacağını açıkladı. Ukrayna lideri Zelenskiy'den ise jet yanıt geldi.

"MOSKOVA ŞİMDİ UKRAYNALILARI BEKLİYOR"

"Rus heyeti Ukraynalılarla görüşmek üzere Belarus'a ulaştı" diyen Peskov, heyette savunma ve dışişleri bakanlarının yanı sıra devlet başkanlığının da temsilcilerinin bulunduğunu söyledi. Peskov, "Rusya görüşmelere hazır, Moskova şimdi Ukraynalıları bekliyor" dedi.

ZELENSKİY'DE MOSKOVA'YA YANIT: İSTANBUL...

Zelenskiy'den ise Kremlin'in açıklamasına yanıt geldi. Ukrayna lideri müzakere için İstanbul, Varşova ve Budapeşte'yi önerdi. Zelenskiy yaptığı açıklamada "Bize Belarus'tan saldırmazsa müzakereyi kabul ederiz. Belarus yerine İstanbul, Varşova ve Budapeşte'de müzakere olabilir" diye konuştu.



