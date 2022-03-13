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  4. Son dakika | Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili korkunç iddia: Ruslar, 'nükleer santral' operasyonu için Ukraynalıların cesetlerini stokluyor

Son dakika | Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili korkunç iddia: Ruslar, 'nükleer santral' operasyonu için Ukraynalıların cesetlerini stokluyor

13.03.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında 18. güne girilirken, ortaya atılan yeni bir iddia dehşete düşürdü. İşgali dünya kamuoyu önünde haklı çıkarmak amacıyla harekete geçen Rusya'nın, 'nükleer santral' operasyonu için sahte kanıtlar topladığı ve Ukraynalıların cesetlerini stokladığı iddia edildi.

Son dakika | Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili korkunç iddia: Ruslar, 'nükleer santral' operasyonu için Ukraynalıların cesetlerini stokluyor

Son dakika: Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın işgalin ilk gününde ele geçirilen Çernobil Nükleer Santrali için korkunç bir planı olduğunu açıkladı. Vladimir Putin'in, devam eden çatışmayı haklı çıkarmak ve daha da tırmandırmak amacıyla Ukraynalı askerleri suçlamayı planladığı iddia edilirken, Rusya'nın Çernobil nükleer tesisine "sahte bayrak" saldırısı düzenlemek için Ukraynalı askerlerin cesetlerini stokladığı belirtildi. Daily Star'da yer alan habere göre; yapılan açıklamada, "Ölü Ukraynalı askerlerin cesetlerini toplayan Rus 'araba-buzdolapları' Hostomel'deki Antonov havaalanı yakınında görüldü. 'Çernobil bölgesinde öldürülen sabotajcılar' olarak sunulma ihtimalleri var." denildi.

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Öte yandan söz konusu santraldeki teknisyenler, Rus işgalci askerleri tarafından silah zoruyla tutulurken, tesisin bakımı için gece gündüz çalışıyor.

"ONLARIN STALİNGRADI'I OLUR"

Ukrayna'nın en genç milletvekili ve Başkan Volodymyr Zelensky'nin eski danışmanı Sviatoslav Yurah, BBC Radio 4'ün Today programında yaptığı açıklamada söz konusu iddialarla ilgili şunları söyledi: "Eğer öyle yapmak istiyorlarsa, onların Stalingrad'ı olur."

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Milyonlarca Ukraynalı, Rus güçlerinin bombardımanından kaçmak için savaşın başından bu yana Polonya, Slovakya ve Moldova gibi komşu ülkelere gitmek zorunda kaldı.

RUS KUVVETLERİ, KİEV'E İLERLİYOR

Rus kuvvetleri bir çok kentte ilerleyişini sürdürürken Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderek yaklaşıyor. Rus askeri konvoyu başkente doğru ilerlerken, şehrin güneyindeki Vasilkiv'deki bir askeri havaalanı Rus füzeleri tarafından imha edildi.

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YENİ BİR ATEŞKES BEKLENİYOR

Büyük şehirlerdeki vatandaşların insani koridorlardan tahliyesine izin vermek için bugün başka bir ateşkesin yürürlüğe girmesi bekleniyor.

549 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Birleşmiş Milletler'e göre, 10 Mart itibariyle Ukrayna'da ölü sayısı 549 sivil ölümü gerçekleşti ve yaralı sayısı 957'ye ulaştı. Ölenlerin 26'sı ise çocuk.


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