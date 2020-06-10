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  4. Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 19:48 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Kısıtlamanın bitmesi tehlikenin bittiği anlamına gelmiyor. Normalleşmenin şartı, virüsün kökü kazınana kadar hayatımıza maske, mesafe ve hijyen kuralına göre düzenlemek. 65 yaş üstü büyüklerimiz sabah 10.00 ile akşam 20.00 arasında sokağa çıkabilecek. Kısıtın kalkması dezavantajın ortadan kalkması anlamında değil. 65 yaş üstü büyüklerimiz Kovid-19'a karşı zayıftır.

Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan kararla 18 yaş altı kısıtlamaların tümü kaldırıldı. Bu grup bulaştırıcılık potansiyeli olan gruptur. Kısıtlar yayılıma ve kayıplara engel oldu. Umarım gençlerimiz ve büyüklerimiz bunu hak edilmiş bir teşekkür olarak görürler.

Salgınla mücadelede pasif mücadele günlerinden kontrollü sosyal hayat ilkelerine uyarak aktif mücadele günlerine girdik. Aktif mücadelede 2 silahımız var. Bunlardan ilki maskedir. İkincisi bir buçuk metre mesafedir. İki tedbirden biri tek başına yeterli değildir.

AYRINTILAR GELİYOR...

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