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  4. Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan yaralı madencilerin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan yaralı madencilerin sağlık durumuna ilişkin açıklama

19.10.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bartın'daki maden kazasında yaralanan 5 madencinin taburcu edildiğini duyurdu. Bakan Koca, ayrıca Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri süren 6 madencinin sağlık durumuyla ilgili olarak da bilgi verdi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan yaralı madencilerin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavileri süren 6 madencinin sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulunarak, 1 madencinin servise alındığını, 1 madencinin entübasyondan çıktığını ve 4 madencinin ise durumunun stabil olduğunu açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavileri süren 6 madencinin sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Maden ocağı patlamasında yaralananların durumu: Bartın’da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ndeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil."

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Bartın Maden Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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