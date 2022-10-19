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  4. Meral Akşener'den "Bartın" açıklaması! "Buradan ilan ediyorum" diyerek talimat verdi

Meral Akşener'den "Bartın" açıklaması! "Buradan ilan ediyorum" diyerek talimat verdi

19.10.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yapacağı konuşmaya baretle çıkarak Bartın'daki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Hayatını kaybeden 41 işçinin ailelerinin haklarının savunulacağını belirten Akşener, kurmaylarına talimat vererek "Maden şehitlerimizin ailelerinin hakkını, hukukunu hiçbir şey almadan en ciddi şekilde takip edeceksiniz." dedi.

Meral Akşener'den "Bartın" açıklaması! "Buradan ilan ediyorum" diyerek talimat verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kürsüye baretle çıkan Akşener konuşmasında, Bartın'daki maden ocağında, 41 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamaya değinerek sert ifadeler kullandı. Partililere seslenen Akşener, hayatını kaybedenlerin ailelerin hakkının savunulması talimatını verdi.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İLAN EDİYOR VE TALİMAT VERİYORUM"

Buradan ilan ediyor ve partimizin bütün hukukçu arkadaşlarıma talimat veriyorum:. Maden şehitlerimizin ailelerinin hakkını, hukukunu hiçbir şey almadan en ciddi şekilde takip edeceksiniz.

jylku

SAYIŞTAY RAPORU

Sayıştay uyarmış, raporuna yazmış, müfettişler defalarca uyarmış, ceza kesmiş. Maden işçileri bile uyarmış ama Sayın Erdoğan'ın atadığı yetkililer kıllarını kıpırdatmamışlar. Felaketi öylesine izlemişler. Sonuç 41 kardeşimizi daha kurban verdik. Bu kor yüreğimize daha önce de düştü.

MİLLETVEKİLLERİNE KANUN TEKLİFİ TALİMATI

Milletvekillerine, parti grup başkanı ve grup başkanvekillerine talimatımdır. Yolsuzlukla mücadele kapsamında vereceğiniz kanun tekliflerimizin yanında bu konudaki kanun tekliflerini de süratle Meclise taşıyın. Milletimiz de madencilerle ilgili devletin ne kadar samimi olduğunu görsün.

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Anahtar Kelimeler:
Bartın Maden Meral Akşener

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