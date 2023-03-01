HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Seçim tarihini açıklayacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında konuşuyor!

Son dakika: Seçim tarihini açıklayacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında konuşuyor!

01.03.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Depremler öncesi 14 Mayıs olarak öne çıkan seçim tarihinin değişip değişmeyeceği merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirmek üzere kürsüye çıktı.

Son dakika: Seçim tarihini açıklayacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında konuşuyor!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

"TÜRKİYE DEPREM FIRTINASINA TUTULDU"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

  • Her ne kadar birileri kabul etmese de 'asrın felaketi' olarak nitelenen 6 Şubat tarihli depremler ile sonrasında gelen 11 bin 400'ün üzerinde sarsıntılar yaşadık. 62 ilçede ve 10 bin 190 köyde çok ciddi yıkıma sebep olan depremleri hala yaşamaya devam ediyoruz. İçinden geçtiğimiz sürecin normal bir durum olmadığını tüm bilim insanları söylüyor. Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutuldu. Felaketleri engelleyemeyiz, bize düşen görev hazırlık yapmak, yaraları sarmak, yıkımları telafi etmektir.

  • Son tespitlere göre depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 203 bin 958 binada 583 bin 628 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bunların yüzde 98'i 2000 öncesi yapılan binalardan oluşuyor. Sadece yıkık durumdaki bina sayımız 31 binin, bağımsız bölüm sayımız 89 binin üzerinde.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akşener'den toplantıya saatler kala çok çarpıcı sözler! "Bunu herkes üzerine alınsın!"Akşener'den toplantıya saatler kala çok çarpıcı sözler! "Bunu herkes üzerine alınsın!"
Tarih netleşti! Gözler o güne çevrildiTarih netleşti! Gözler o güne çevrildi
Malatya'daki deprem sonrası yeni fay uyarısı! Malatya'daki deprem sonrası yeni fay uyarısı!
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Rehber yayımlandı! EYT başvurusu için adres E-Devlet...

Rehber yayımlandı! EYT başvurusu için adres E-Devlet...

Icardi, eşi Wanda Nara'nın üstü çıplak fotoğrafını paylaştı!

Icardi, eşi Wanda Nara'nın üstü çıplak fotoğrafını paylaştı!

Paylaşımları sonrası gözaltına alınmıştı! Ercan hakkında karar çıktı

Paylaşımları sonrası gözaltına alınmıştı! Ercan hakkında karar çıktı

Bahçeli tepki gösterdi! "Sessizlik olacak, indirin şunları"

Bahçeli tepki gösterdi! "Sessizlik olacak, indirin şunları"

Bursa'da kan donduran cinayetler! Arkadaşlarını öldürdü, cesetleri ise...

Bursa'da kan donduran cinayetler! Arkadaşlarını öldürdü, cesetleri ise...

'Haritalar sınırda olduğumuzu gösteriyor" İşte son tahminler

'Haritalar sınırda olduğumuzu gösteriyor" İşte son tahminler

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.