Son dakika: Seçim tarihini açıklayacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında konuşuyor!

Her ne kadar birileri kabul etmese de 'asrın felaketi' olarak nitelenen 6 Şubat tarihli depremler ile sonrasında gelen 11 bin 400'ün üzerinde sarsıntılar yaşadık. 62 ilçede ve 10 bin 190 köyde çok ciddi yıkıma sebep olan depremleri hala yaşamaya devam ediyoruz. İçinden geçtiğimiz sürecin normal bir durum olmadığını tüm bilim insanları söylüyor. Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutuldu. Felaketleri engelleyemeyiz, bize düşen görev hazırlık yapmak, yaraları sarmak, yıkımları telafi etmektir.