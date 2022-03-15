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Son dakika... Soğuk hava ve kar geri dönüyor! Tarih verip uyarı yaptı

15.03.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumuna ilişkin gelen son dakika haberine göre soğuk hava ve kar yağışı geri dönüyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'ye yeni bir soğuk hava dalgasının geldiğini, Marmara'da cuma ve cumartesi ve pazar yeniden kar yağabileceğini söyledi. Öte yandan Meteoroloji'den de birçok kent için uyarı geldi.

Son dakika... Soğuk hava ve kar geri dönüyor! Tarih verip uyarı yaptı

Son dakika gelen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta İstanbul ve Marmara'yı etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı geri dönüyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar yağışının geleceği tarihi de vererek uyarılarda bulundu.

Orhan Şen, açıklamasında şunları söyledi:

Ülke geneli parçalı bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Rüzgar, Akdeniz'in içi ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli.

Perşembe akşamından itibaren kuzey bölgeler soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Cuma, cumartesi ve pazar günü Marmara ve Kardeniz bölgesi karla karışık yağmur ve kar yağışı alacak. Geçen haftaki sistemden bir kademe daha zayıf olacak.

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METEOROLOJİDEN HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bugüne ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.

MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Giresun’un iç kesimleri, Ordu ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor

ÇIĞ RİSKİ

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden, kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji kar yağışı
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