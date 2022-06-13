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Son dakika: Son seçim anketinde ikinci tur sürprizi! 20 yıl sonra ilk kez oluyor: Erdoğan'ın oy oranı...

13.06.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Seçim yaklaştıkça seçim anketleri de bir bir paylaşılmaya devam ediyor. Gezici Araştırma'nın hazırladığı son seçim anketinin sonuçlarına göre;2023 Haziran ayında yapılması planlanan seçimler ikinci tura kalıyor. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun kaldığı olası ikinci turdaki oy oranlarına bakıldığında ise 20 yıl sonra bir ilkin yaşandığı görüldü. İşte Gezici'nin çok konuşulacak son seçim anketi...

Son dakika: Son seçim anketinde ikinci tur sürprizi! 20 yıl sonra ilk kez oluyor: Erdoğan'ın oy oranı...

Son dakika: 2023'te yapılması planlanan seçimlere neredeyse bir yıl kalırken; muhalefetin cumhurbaşkanı adayı, partilerin ve adayların alacakları oy oranları merak ediliyor. Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken, iktidardan net mesajlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen aday mısın değil misin onu açıkla ya da adayını açıkla." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapatsa da kulislerde 'baskın seçim' iddiaları konuşulmaya devam ediyor. Yapılacak bir erken seçime hazırlıksız yakalanmak istemeyen muhalefet ise çalışmalarını hızlandırdı.

Siyaset gündemindeki hareketlilik sürerken anket şirketleri de seçim anketlerini açıklamaya devam ediyor. Son olarak Gezici Araştırma Merkezi’nin yaptığı seçim anketinin sonuçları paylaşıldı.

28-29 Mayıs tarihleri arasında, 14 ilde, 1570 kişiyle görüşülerek yapılan ankete göre, adaylığını açıklayıp CHP lideri Kılıçdaroğlu’na “Aday mısın” diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “20 yılın ardından ilk defa ikinci” oluyor.

Gezici’nin yaptığı anketten çıkan çarğpıcı sonuçlar şöyle:

MİLLET İTTİFAKI YÜZDE 5.6

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; “Size göre ülkenin ekonomik sorunlarını kim çözer” sorusunun yöneltildiği katılımcılardan, kararsızlar dağıtıldığında, “Millet İttifakı” diyenlerin oranı yüzde 51.6; “Cumhur İttifakı çözebilir” diyenlerin oranı ise yüzde 48.4.

6'LI MASADAKİ LİDERLER

“Muhalefet partilerinden çıkacak bir lider ülkeyi daha iyi yönetir mi?” sorusuna katılımcıların yüzde 56.8’i “Evet” yanıtını verirken “Hayır” diyenlerin oranı yüzde 43.2 oldu.

PARLAMENTER SİSTEME GEÇİLMELİ Mİ?

Katılımcılara 6’lı masanın kurulmasını sağlayan “güçlendirilmiş parlamenter sistem” de soruldu. “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yerine parlamenter sisteme geçilmeli mi?” sorusuna katılımcıların yüzde 55.3’ü “Evet geçilmeli”, yüzde 44.7’si ise “Hayır, devam etmeli” yanıtını verdi.

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'KILIÇDAROĞLU' DİYENLERİN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmada, 6’lı masadaki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sıralanarak “Hangisi seçilirse başkanlık sistemindeki gücü bırakarak demokratik parlamenter sisteme geçmeyi sağlar ve size bu güveni kim verir” sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 72.5’i tercihini Kılıçdaroğlu’ndan yana kullandı. Kılıçdaroğlu’nu sırasıyla yüzde 17.3 ile Akşener, yüzde 3.5 ile Karamollaoğlu, yüzde 3.1 ile Babacan, yüzde 2.4 ile Davutoğlu ve yüzde 1.2 ile Uysal takip etti.

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SEÇİM İKİNCİ TURA KALIYOR

Ankette Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki olası senaryolar da yer aldı. Katılımcılara, “İlk turda Kılıçdaroğlu, Erdoğan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve diğer adaylar olursa kime oy verirsiniz” diye soruldu. Yanıtlara göre bu senaryoda 50+1’i sağlayan isim olmazken ilk sırayı yüzde 44.7 oyla Kılıçdaroğlu, ikinci sırayı yüzde 41.2 oyla Erdoğan, üçüncü sırayı ise yüzde 9.6 oyla Demirtaş aldı. “Diğer adayların” oy oranı ise yüzde 4.5 oldu.

KILIÇDAROĞLU-ERDOĞAN SENARYOSUNDA 20 YIL SONRA İLK

Katılımcılara seçimin Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında ikinci tura kaldığı senaryo da soruldu. Sonuçlara göre bu senaryoda katılımcıların yüzde 52.6’sı Kılıçdaroğlu’nu, yüzde 47.4’ü ise Erdoğan’ı seçti. Böylelikle 20 yıl sonra ilk kez Erdoğan, ikinci sıraya gerilemiş oldu.

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